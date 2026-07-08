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Tokat / Fehmi Ertin / Yeniçağ



Bu gün yalnızca bir kültür etkinliği değil ortak tarihimizin, ortak dilimizin, ortak gönül coğrafyamızın buluşmasına tanıklık ediliyor. Türksoy 1993 yılında Türk dili konuşan ülkeler arasında kültürel iş birliğini güçlendirmek, ortak kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulmuş uluslararası bir kültür teşkilatıdır.

Türk dünyasının müziğini, edebiyatını, geleneklerini uluslar arası platformlarda tanıtan TÜRKSOY kardeş halklar arasındaki dostluk ve dayanışmanın en önemli kültürel köprülerinden biridir. İşte bu anlamlı iş birliği sayesinde Tokat'ta Özbekistan, Kırgızistan, Başkurdistan ve Kazakistan'dan gelen sanatçıların müzik ile halk dans gösterileri, ezgileri birbirinden renkli gösterileriyle insanları hem eğlendirip hem de birlik ve beraberliği bir kez daha kanıtladılar, alkışlarla uğurlandılar. Sanatçıların içinde sağır ve dilsiz Karagöz isimli sanatçının dans gösteri ise insanları mest etti.