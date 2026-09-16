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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Bugüne kadar 400’den fazla amaca özel endüstriyel drone üreterek dikkatleri üzerine çeken Tokatlı girişimci Alper Ak, robotik alandaki tecrübesini akıllı kara araçlarına taşıdı. Ak’ın tamamen yerli imkânlarla geliştirdiği yapay zekâ destekli otonom robot "AI SIPA", teknoloji dünyasında heyecan yarattı.

Bünyesinde barındırdığı 7 milyar parametreli gömülü LLM (Büyük Dil Modeli) sayesinde insan benzeri bir etkileşim kabiliyetine sahip olan AI SIPA; kullanıcısıyla doğrudan sohbet edebiliyor, geçmiş görevlerini hafızasında tutuyor ve anlık değişimlere göre yeni rotalar planlayabiliyor. Üstelik karmaşık arazi ve kapalı alanlarda GPS sinyaline ihtiyaç duymadan kendi navigasyonunu üretebiliyor.

MİLLİ DONANIM VE ÜSTÜN ALGILAMA KABİLİYETİ

Zorlu çalışma koşulları göz önüne alınarak tasarlanan yerli robot, güçlü bir teknik altyapıyla donatıldı:

360 Derece Çevresel Görüş: 3D derinlik kamerası ve 360 derece LiDAR entegrasyonu sayesinde hem gece hem gündüz sıfır hata ile yön tanıma.

Gelişmiş İşlem Kapasitesi: Jetson Orin yapay zekâ bilgisayarı ve Pixhawk otopilot sistemi ile yüksek hassasiyetli uçuş ve sürüş kontrolü.

Uzun Operasyon Süresi: Tek şarjla yaklaşık 6 saate kadar kesintisiz görev icrası.

SERALARDAN FABRİKALARA GENİŞ KULLANIM ALANI

Hem açık hem de kapalı alanlarda tam otonom hareket yeteneğine sahip olan AI SIPA; sanayi tesislerinde iç lojistik ve yük nakli, kargo teslimatları ve seralarda bitki sağlığı kontrolü gibi stratejik alanlarda görev yapmaya hazırlanıyor.

Yapay zekâ eğitimi aralıksız devam eden AI SIPA, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde Tokat'ın adını üst sıralara taşımayı hedefliyor.