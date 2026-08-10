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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Ata sporu güreşin Tokat’taki önemli temsilcilerinden Başpehlivan Serhat Elvan, Samsun’da bir grup güreşçi tarafından hain bir saldırıya uğradı. Olayın, Elvan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı teşekkür paylaşımında ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Şaban Yılmaz’ın adına yer vermemesi gerekçesiyle gerçekleştiği öne sürüldü.

TEŞEKKÜR ETMEDİ DİYE SALDIRDILAR

Görüntülere de yansıyan çirkin olayda, başpehlivanın paylaşımı bahane edilerek şiddete maruz kaldığı görüldü. Yaşananlar sporseverlerin ve güreş camiasının büyük tepkisini çekti.

TOKAT BELEDİYESPOR: "SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Saldırının ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Tokat Belediyespor, olayı şiddetle kınadı. Güreşin mertlik, kardeşlik ve ahlak üzerine kurulu bir gelenek olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Spor Ahlakına Aykırı: "Güreş kültüründe şiddete asla yer yoktur. Sporcularımız sahada rakip, saha dışında ise kardeştir."

Camiamıza Mal Edilemez: "Birkaç kişinin gerçekleştirdiği bu çirkin olay, Türk güreşinin köklü kültürünü ve güreş camiasının onurlu sporcularını temsil etmemektedir."

Hukuki Süreç Başlatıldı: "Başpehlivanımız Serhat Elvan’ın sonuna kadar yanındayız. Yaşanan bu müessif olayla ilgili gerekli hukuki ve sportif süreçlerin kararlılıkla takipçisi olacağız."

Serhat Elvan’a geçmiş olsun dileklerini ileten kulüp, ata sporunun itibarını ve değerlerini koruma sorumluluğunu vurguladı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürmesi bekleniyor.

SERHAT ELVAN ASKİ SPOR'A VEDA ETTİ

Saldırı sonrası sessizliğini bozan Başpehlivan Serhat Elvan, bir açıklama yaparak ASKİ Spor Kulübü'nden ayrıldığını duyurdu. Kırgınlığının şahıslara değil, adalet duygusuna olduğunu belirten Elvan, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir gururla adına mücadele ettiğim ASKİ Spor Kulübüne veda etme kararı aldım. Bu kulüp benim için her zaman ayrı bir yere sahip olacak. Başpehlivanlık unvanına bu çatı altında ulaşmış olmak, kariyerimin en kıymetli dönemlerinden biridir.

Bir sporcunun en büyük beklentisi emeğinin karşılığını alabilmektir. Maalesef bu şartlarda bu durumun sağlanamayacağını anladığım için ayrılık kararı aldım. Kulübüme hiçbir kırgınlığım yok. Kırgınlığım, adalet duygusunu zedeleyen yaklaşımlara.

Hayatımın en değerli başarılarından birini bana yaşatan ASKİ Spor'a minnettarım. Bundan sonraki güreş hayatımda da aynı inanç, aynı mücadele ve aynı karakterle yoluma devam edeceğim. ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar'a, zamanında bu kulübün kapılarını bana açan sevgili abim Ferit Keskin'e ve omuz omuza mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim."