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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından hazırlanan “Geçmişten Günümüze Tokat” adlı 5 ciltlik kapsamlı eser, tarihi Gök Medrese’de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Tanıtım programına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Rektör Fatih Yılmaz, Tokat’ın binlerce yıllık tarihini, kültürel zenginliğini, doğal güzelliklerini, sosyal yapısını ve ekonomik gelişimini bilimsel bir bakış açısıyla kayıt altına alan “Geçmişten Günümüze Tokat” adlı eserin, şehrin hafızasını geleceğe taşıyacak önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 150 akademisyenin katkılarıyla hazırlanan 5 ciltlik eser; Tokat’ın tarihi, coğrafyası, kültürü, sanatı, mimarisi, eğitimi, tarımı, ekonomisi, turizmi ve yetiştirdiği önemli şahsiyetleri kapsamlı şekilde ele alıyor. Bilimsel araştırmalara dayanan çalışma, Tokat hakkında bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı yayınlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Rektör Fatih Yılmaz, eserin yalnızca akademik çevreler için değil, Tokat’ı tanımak isteyen herkes için önemli bir başvuru kaynağı olacağını belirterek, projede emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.