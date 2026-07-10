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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat’ın ilk ve tek kadın gazeteci yazarı ve şairi Kamuran Özdemir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü’nde ana sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Minik okurlar için kaleme aldığı masal kitaplarını çocuklara okuyan Özdemir, yaklaşık bir saat süren etkinlikte eğlenceli ve öğretici anlar yaşattı. Masallarını okurken çocuklara çeşitli sorular yönelten Özdemir, onların günlük yaşamlarında nelerle ilgilendiklerini dinledi.

Etkinlikte oyunlar, hayvan sevgisi, kitap okuma alışkanlığı ve doğa sevgisi üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirilirken, çocuklar da merak ettikleri soruları yazarla paylaşma fırsatı buldu.

Edebiyat hayatında önemli bir birikime sahip olan Kamuran Özdemir’in bugüne kadar 21 bireysel eseri ile 432 ortak (antoloji) kitap çalışması bulunuyor. Özdemir, çocuklara kitap sevgisini aşılamayı amaçlayan bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.