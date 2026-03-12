Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ

Tokat’ın Turhal ilçesinde seyir halindeki "Turhal Endurocu Alpler" grubuna eşlik eden dev şahin, kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosikletin sadece birkaç metre üzerinden süzülen şahin, izleyenleri hayran bıraktı.



Tokat, doğasıyla olduğu kadar yaban hayatıyla da şaşırtmaya devam ediyor. Turhal ilçesinde sürüşe çıkan "Endurocu Alpler" motosiklet grubu, hayatları boyunca unutamayacakları bir "yol arkadaşı" ile karşılaştı. Grubun önünde seyreden motosikletliye, gökyüzünün en hırçın avcılarından biri olan bir şahin eşlik etti.



METRELERCE YAKLAŞTI, ADETA YARIŞTI



Kask kamerasına yansıyan görüntülerde; yol kenarındaki ağaçlık alandan aniden havalanan dev şahin, hızla giden motosikletin üzerinden alçak uçuş yaparak geçti. Şahinin, motosikletin rüzgarına ve motor sesine aldırış etmeden, dev kanatlarını açarak sürücünün hemen üzerinde süzüldüğü anlar aksiyon filmlerini aratmadı.



DOĞANIN GÜCÜ VE ÖZGÜRLÜK BİR ARADA



Motosiklet tutkunlarının "özgürlük" sembolü ile doğanın en özgür canlılarından birinin aynı karede buluştuğu o anlar, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Şahinin bir süre motosikletin hemen üzerinde "refakatçi" gibi uçtuktan sonra gözden kaybolması, Tokat’ın yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.



"BÖYLE BİR KARŞILAŞMA MİLYONDA BİR OLUR"



Görüntüleri kaydeden grup üyeleri, o an yaşadıkları şaşkınlığı ve heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"Tokat yollarında her zaman sürprizlerle karşılaşırız ama bu bambaşkaydı. Şahin adeta bizimle selamlaştı, üzerimizden geçerken kanat sesini duyacak kadar yakındık. Doğaya olan saygımız ve tutkumuz, bu muhteşem görüntüyle ödüllendirildi."