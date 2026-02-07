Fransa’da bir gence tokat atıp yüzüne tüküren polis memuru hakkında açılan davada karar çıktı. Bobigny Ceza Mahkemesi, polis Alexandre M.’yi 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca Alexandre M.’nin iki yıl süreyle kamuya açık alanlarda görev yapmasını yasakladı. Olay sırasında müdahalede bulunmayan polis Baptiste D. ise tepkisiz kaldığı gerekçesiyle 2 ay tecilli hapis cezası aldı.

Mahkeme başkanı, söz konusu davranışın aşağılayıcı nitelikte olduğunu ve polis teşkilatının itibarını zedelediğini belirtti.

Pişman olduğunu ifade etti

Duruşmada savunma yapan Alexandre M., “Bunu yapmamam gerekirdi” diyerek pişman olduğunu ifade etti.

Olay, 28 Ağustos 2025’te Paris’in banliyösü Saint-Denis’te yaşanmıştı. 20 yaşındaki Alan B.’ye tokat atıp yüzüne tüküren polise ait görüntüler 5 Eylül’de sosyal medyada paylaşılmış ve ülkede polis şiddeti tartışmalarını yeniden alevlendirmişti. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma, mahkeme kararıyla sonuçlandı.