Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kapanönü Çarşısı’nda meydana geldi. İş yerinin önüne koydukları masada oturan Y.Y., oğlu E.Y., kardeşi B.Y. ve yeğeni B.Y., o sırada yoldan geçen yazılım mühendisi Fatih Ü.'nün önünü kesti.

Tokat ve tekme yağmuru: Yazılım mühendisi hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

İş yerinden çıkıp evine giderken aynı çarşıda esnaf olan 4 kişi, Fatih Ü.'yü darbetti. Tekme ve tokatların hedefi olan mühendis, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Fatih Ü.'nün burnunda ve kaburgasında kırıklar olduğu tespit edildi.

Tokat ve tekme yağmuru: Yazılım mühendisi hastaneye kaldırıldı - Resim : 2

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz sonrası 4 şüpheli, tekrar gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan 4 kişinin Fatih Ü.'nün önünü kesip darbettikleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat ve tekme yağmuru: Yazılım mühendisi hastaneye kaldırıldı - Resim : 3