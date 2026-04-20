Tokat / Fatih Karaman - Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

Tokat, okul sporları kapsamında düzenlenen “Yıldızlar Halk Oyunları Türkiye Birinciliği” yarışmalarına ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç yetenekler, en iyi performanslarını sergilemek için sahne aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Okul Sporları Dairesi Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen müsabakalar, Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda büyük bir coşkuyla yapıldı. 21 farklı ilden gelen 32 okul takımı, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını sahneye taşıdı.

Ortaokul düzeyindeki “Yıldızlar” kategorisi öğrencileri; geleneksel dokunun korunduğu “düzenlemesiz” dal ile modern koreografilerin yer aldığı “düzenlemeli” dalda yarışarak izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu.

21 İL, 32 TAKIM KIYASIYA YARIŞTI

Yarışmalar sonunda dereceye giren okullar şu şekilde sıralandı:

Düzenlemeli Dal

1. Atatürk Ortaokulu – Konya

2. İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Ortaokulu – Ankara

3. Sultan Efe Ortaokulu – Antalya

4. Kısıtlı Şehit Hüseyin Dalgılıç Ortaokulu – İstanbul

Düzenlemesiz Dal

1. Dokuzyol Ortaokulu – Gaziantep

2. Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu – Erzurum

3. Süleyman Demirel Ortaokulu – Kilis

4. Mimar Sinan Ortaokulu – Trabzon

Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, gençlerin kültürel değerleri yaşatması ve gelecek kuşaklara aktarması açısından büyük takdir topladı.