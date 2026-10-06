Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ
Tokat Ticaret Borsası’nda sandık heyecanı sona erdi. İki listenin yarıştığı seçimde mevcut başkan Lütfi Bora, rakibi Ufuk Haykır’ı 40 oy farkla geride bırakarak yeniden başkanlığa seçildi.
Toplam 272 delegenin sandığa gittiği ve 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Lütfi Bora: 155 oy
Ufuk Haykır: 115 oy
Geçersiz Oy: 2 oy
Delegelerin desteğini alarak güven tazeleyen Lütfi Bora, Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeni dönemde de devam edecek.