Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ


Tokat Ticaret Borsası’nda sandık heyecanı sona erdi. İki listenin yarıştığı seçimde mevcut başkan Lütfi Bora, rakibi Ufuk Haykır’ı 40 oy farkla geride bırakarak yeniden başkanlığa seçildi.

​Toplam 272 delegenin sandığa gittiği ve 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
​Lütfi Bora: 155 oy
​Ufuk Haykır: 115 oy
​Geçersiz Oy: 2 oy

​Delegelerin desteğini alarak güven tazeleyen Lütfi Bora, Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeni dönemde de devam edecek.