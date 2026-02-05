Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Tokat Teknopark, ortaya koyduğu ekonomik ve teknolojik performansla bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Açıklanan güncel veriler, teknoparkın hem yerel hem de ulusal ekonomi açısından dikkat çeken bir ivme yakaladığını ortaya koyuyor.

İHRACAT VE SATIŞ RAKAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Tokat Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalar tarafından bugüne kadar toplam 270 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Firmaların toplam satış hacmi ise 1 milyar 208 milyon 285 bin 711 TL seviyesine ulaştı. Bu rakamlar, teknoparkın ekonomik sürdürülebilirlik ve ticarileşme alanında önemli bir başarı yakaladığını gösteriyor.

63 FİRMA, 300 NİTELİKLİ PERSONEL

Teknopark çatısı altında 63 firma aktif olarak faaliyet gösterirken, bu firmalarda yaklaşık 300 nitelikli personel istihdam ediliyor. Tokat Teknopark, girişimciler ve Ar-Ge odaklı şirketler için sunduğu altyapı ve destek mekanizmalarıyla güçlü bir çalışma ortamı sağlıyor.

AR-GE VE PROJE ODAKLI BÜYÜME

Tokat Teknopark’ta hâlihazırda 90 proje yürütülürken, Ar-Ge çalışmaları sonucunda 127 ürünün ticarileştirildiği bildirildi. Bu tablo, üniversite-sanayi iş birliğinin somut ve ekonomik değere dönüşen çıktılar ürettiğini ortaya koyuyor.

BÖLGESEL KALKINMADA STRATEJİK ROL

Akademik bilgi ile sanayi deneyimini bir araya getiren Tokat Teknopark, yenilikçi ve katma değerli üretimi destekleyerek Tokat’ın teknoloji ve girişimcilik alanındaki konumunu güçlendiriyor. Yetkililer, önümüzdeki dönemde ihracat rakamlarının ve ticarileşen ürün sayısının artırılmasının hedeflendiğini ifade ediyor.