Tokat'ın Erbaa ilçesinde talihsiz bir şekilde Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan İlker P. ve Oğuz K. isimli gençleri arama çalışmaları dördüncü gününe girdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyona, çevre şehirlerden gelen uzman ekipler de destek veriyor.

DEV EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kayıp gençlere ulaşmak için zamanla yarışılan bölgede; Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan gelen AFAD ekipleri, Ordu'dan görevlendirilen kurbağa adamlar (polis dalgıçları) ve Ankara'dan sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ortaklaşa çalışıyor. Sahada görev yapan toplam 169 personele; 6 dron, 7 bot ve 33 araçlık teknik donanım eşlik ediyor.

ÜÇ AYRI BÖLGEDE HAVADAN, KARADAN VE SUDAN TAKİP

Kelkit Çayı'nın yüksek debisi ve zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler, arama faaliyetlerini gece gündüz kesintisiz sürdürüyor. Kayıp iki gencin izini bulabilmek amacıyla havadan ısıya duyarlı termal dronlar uçurulurken, karadan komandolar ve arama timleri kıyı şeridini tarıyor. Akıntılı su yüzeyinde ve dip kısımlarda ise botlar ile profesyonel dalgıçlar eşliğinde üç farklı bölgede titiz bir çalışma yürütülüyor.