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Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Tokat Temsilciliği, "Talebimiz Geleceğimiz" kampanyası kapsamında meslek mensuplarının yaşadığı sorunlar ve özlük haklarına ilişkin kamuoyuna basın açıklamasında bulundu.

​Açıklamaya İMO Tokat Şube Başkanı Mustafa Türker’in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Kaymak, Fatih Susam ve Alper Tonbul katıldı. Mesleki niteliğin artırılması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Şube Başkanı Mustafa Türker, sektöre dair kritik uyarılarda bulundu.

​"SADECE DİPLOMA ALMAK YETMİYOR, 'YETKİN MÜHENDİSLİK' ŞART"

​Yeni mezun mühendislerin uzmanlaşmadan her türlü projeye imza atabilmesinin risklerine değinen Türker, meslekte uzmanlık sisteminin getirilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

​"Sadece diploma almak yetmiyor. 'Benim mühendis diplomam var, her şeyi yaparım' anlayışı doğru değil. Yeni mezun bir hekim nasıl doğrudan ameliyata giremiyorsa, yeni mezun bir mühendis de uzmanlaşmadan her projeyi üstlenmemeli. Mesleğimize 'yetkin mühendislik' ve uzmanlık esasının getirilmesini talep ediyoruz. Genel merkezimiz de bu husus üzerinde çalışmalarını sürdürüyor."

​BELEDİYELERE RUHSAT VE İMZA DENETİMİ ÇAĞRISI

​Yerel yönetimlerin denetim hususundaki sorumluluklarına da dikkat çeken Türker, Tip İmar Yönetmeliği’ne aykırı uygulamalara son verilmesi gerektiğini belirtti. İlçe belediyelerinin ruhsat verilerini düzenli paylaşmadığına işaret eden Türker, sözlerini şöyle sürdürdü:

​"Belediyelere çağrımızdır: Her ayın ilk haftası onaylanan ruhsatların meslek odalarına gönderilmesi gerekiyor. İl merkezinde bu paylaşım yapılsa da maalesef birçok ilçe belediyesinden veriler bize ancak yıl sonunda ulaşıyor. İncelemelerimizde, mevzuata göre yetkisi bulunmayan mühendislerin projelere imza attığını tespit ediyoruz. Tip İmar Yönetmeliği’nde durum açıkça belirtilmiş olmasına ve belediyelere defalarca yazılı uyarıda bulunmamıza rağmen, yetkisiz imzalı projeler kabul edilmeye devam ediyor. Belediyelerin bu usulsüz uygulamalara artık 'dur' demesi gerekmektedir."