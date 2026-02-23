Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde görev değişimi gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen devir teslim töreninde, merkezin önceki müdürü Prof. Dr. İrfan Oğuz görevini Prof. Dr. Adem Yağcı’ya devretti.

TOKAT TARIMINA BİLİMSEL KATKI VURGUSU

Devir teslim programında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, görev süresi boyunca merkeze sunduğu katkılar dolayısıyla Prof. Dr. İrfan Oğuz’a teşekkür etti. Merkezin Tokat tarımına sağladığı bilimsel ve uygulamaya dönük desteklerin önemine dikkat çeken Yılmaz, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bölgesel kalkınma açısından stratejik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Üniversitenin köklü Ziraat Fakültesi geleneğine de değinen Yılmaz, hem nitelikli eğitim hem de toplumsal katkı boyutunda çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. Akademik bilgi ile sahadaki uygulamayı buluşturan projelerin Tokat tarımının gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Tören, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.