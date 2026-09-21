Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Belediye kanadından duyurulan bilgilere göre, Gaziosmanpaşa Stadyumu’nda gerçekleştirilen organizasyonda çeşitli kategorilerde toplam 293 sporcu kıyasıya kapıştı.

En üst kademe olan başpehlivanlık unvanı için ise 29 güreşçi er meydanına adım attı.

Şampiyonluk mücadelesinde Erkan Taş ile Serhat Elvan kozlarını paylaştı. Yaklaşık 28 dakikalık çekişmeli kapışmanın uzatma dakikalarında rakibini puanla geride bırakan Taş, birincilik kürsüsüne çıktı.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, organizasyona katkı verenlere ve tribünleri dolduranlara şükranlarını sunup, "Ata sporumuz güreşi yaşatmak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz güreşlerimizde birbirinden değerli pehlivanlarımızın güreşlerini büyük bir heyecanla takip ettik." şeklinde konuştu.

Yazıcıoğlu; memleketin muhtelif yerlerinden müsabakalara iştirak eden pehlivanlara, organizasyon ağası Ahmet Akcan'a ve sporseverlere teşekkürlerini ileterek bu tür etkinlikleri sürdürüp spora desteği aksatmayacaklarını belirtti.