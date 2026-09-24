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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) stantları açtı.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri güvenlik konusunda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan stantlarda; siber suçlar, sahte hesaplar, sosyal medya ve telefon güvenliği, yasa dışı bahis, burs dolandırıcılığı ve banka ya da sosyal medya hesaplarının başkalarının kullanımına verilmesi gibi konularda bilgiler aktarılıyor.

Öğrenciler, özellikle tanımadıkları kişilerden gelen mesaj ve bağlantılara karşı dikkatli olmaları, sahte hesaplara itibar etmemeleri ve hesaplarını kesinlikle başkalarının kullanımına açmamaları konusunda uyarılıyor.

Bilgilendirmelerde ayrıca narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, ayrımcılıkla mücadele ve güvenli arkadaş seçimi konularına da yer veriliyor.

Özellikle kadın öğrencilere, acil durumlarda güvenlik güçlerine hızlı şekilde ulaşabilmeleri amacıyla KADES uygulamasını telefonlarına yüklemelerinin önemi anlatılıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın ilgili yazısı doğrultusunda yürütülen çalışmalar 21-25 Eylül tarihleri arasında devam edecek. Bu kapsamda öğrencilere yönelik çeşitli konularda seminer ve bilgilendirme programları düzenlenecek. Ayrıca birinci sınıf öğrencilerine, fakültelerde gerçekleştirilecek oryantasyon eğitimleri kapsamında da güvenlik ve farkındalık konularında bilgilendirme yapılacak.

Çalışmalarla öğrencilerin suç ve suç unsurlarına karşı bilinçlendirilmesi ve üniversite hayatlarına daha güvenli bir ortamda başlamalarının sağlanması hedefleniyor.