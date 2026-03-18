​18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü vesilesiyle Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan anma klibi, vatan sevgisinin en saf ve en hüzünlü hikayelerinden birini yeniden gündeme taşıdı. Tokatlı Kınalı Ali’nin ve ona kına yakarak cepheye gönderen anasının hikayesi, izleyenleri bir asır öncesinin fedakarlığına ortak etti.

​Tokat’ın Zile ilçesinden yola çıkan Ali, cepheye vardığında saçındaki kına nedeniyle arkadaşlarının şakalarına maruz kalmıştı. Utanan ve üzülen Ali, annesine yazdığı mektupta "Ana, arkadaşlarım kınamla eğleniyorlar, kardeşime kına yakma" demişti. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından canlandırılan o tarihi cevapta, Anadolu kadınının vatan savunmasına bakışı şu sözlerle ölümsüzleşti:



​"Oğlum Ali, yazmışsın ki 'Kafamdaki kınayla dalga geçtiler.' Bizde analar üç şeye kına yakarlar; Gelin giden kıza ailesine kurban olsun diye, kurbanlık koça Allah’a kurban olsun diye, askere giden yiğide ise vatana kurban olsun diye, Sen benim son kuzumsun, vatan yolunda kurban seçildin. Komutanlarına ve arkadaşlarına söyle, seninle dalga geçmesinler!"



​1915'TEN 2026'YA SÖNMEYEN RUH



​Anasının bu cevabı Ali'ye ulaştığında, Ali çoktan şehadet şerbetini içmişti. Ancak o kına, bir milletin bağımsızlık mührü oldu.



​Onbeşlilerin tazeliği, Kınalı Ali’nin fedakarlığı ve Seyit Onbaşı’nın sarsılmaz gücü; bugün Ömer Halisdemir’in ve Fethi Sekin’in cesaretiyle birleşiyor. Milletimiz, nice isimsiz kahramanın ruhuyla harmanlanan bu bilinçle, her zorlukta "bir ölür, bin diriliriz" diyerek bağımsızlık iradesini tüm dünyaya bir kez daha haykırıyor.



​ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, GAZİLERİMİZE MİNNET



​Bu anlamlı yıl dönümünde, başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatanın birliği için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, hazırladığı bu özel kliple, Kınalı Ali’nin emanetinin bugün de emin ellerde olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etti:

​Çanakkale Geçilmedi, Geçilmeyecek!