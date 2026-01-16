Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ



​Tokat Devlet Hastanesi, sağlık alanında önemli bir eşiği geride bırakarak son bir yıl içerisinde 100 hastayı açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuşturdu. Bölge halkı için hayati önem taşıyan bu operasyonlar, hastanenin cerrahi alandaki gücünü bir kez daha kanıtladı.



​GÜÇLÜ KADRO, MODERN CERRAHİ



​Tokat ve çevresine yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunan hastanede, bu büyük başarıda aslan payı uzman cerrahlara ait. Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları Op. Dr. Hep Sar Ergenç, Op. Dr. Hasan Hamzaoğlu ve Op. Dr. Tunahan Sarı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, hastaların büyük şehirlere sevk edilmesine gerek kalmadan kendi şehirlerinde şifa bulmalarını sağladı.



​"HEKİMLERİMİZE VE EKİPLERİMİZE TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ"



​Hastanede düzenlenen kutlama etkinliğinde konuşan Başhekim Op. Dr. Yahya Doğanay, ekibin özverisine dikkat çekerek şunları söyledi:

​"Hastanemizde bir yıl içerisinde kalp damar cerrahisi uzmanlarımız ve ekipleri tarafından tam 100 hastamız açık kalp ameliyatı ile şifa bulmuşlardır. Bu büyük başarı ile hepimizin kalbine dokunan hekimlerimize ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz."



​Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Yasemin Hanoğlu da operasyon süreçlerinin koordinasyonu ve başarısında emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkürlerini iletti.



​İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN TEBRİK



​Konuyla ilgili memnuniyetini dile getiren Tokat İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Atilla Bıyık, Tokat Devlet Hastanesi’nin bölge için stratejik bir sağlık üssü haline geldiğini vurguladı. Bıyık, yerinde sağlık hizmetinin önemine değinerek, 100. başarılı operasyonun Tokat halkı için büyük bir güven kaynağı olduğunu belirtti.



​BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR SAĞLIK YATIRIMI



​Özellikle büyük merkezlere gitmeye gerek kalmadan, yerinde sunulan bu nitelikli cerrahi hizmet, hastanenin bölgedeki önemini bir kez daha tescilledi. Modern teknoloji ve uzman kadronun birleştiği Kalp Damar Cerrahisi birimi, Tokatlı vatandaşlar için umut olmaya devam ediyor.