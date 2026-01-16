Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Birimi koordinesinde hazırlanan “Tokat ÇEKOM ile Geleceğe Mayalanan Eller” Projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle uygulamaya alındı. Proje, OKA’nın 2025 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenerek hayata geçirildi.



Tokat Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (ÇEKOM) adına hazırlanan proje çerçevesinde, yüklenici kurum Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından ekşi mayalı ekmek yapımı üzerine uygulamalı eğitimler düzenlendi. Eğitimlerde, ÇEKOM bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara mesleki beceri kazandırılması hedeflendi.



Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar; ekşi mayanın hazırlanması, hamur yoğurma teknikleri, fermantasyon süreci ve pişirme aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Eğitimler boyunca çocukların üretim sürecine aktif katılım sağlaması, el becerilerinin geliştirilmesi ve üretim kültürüyle tanışmaları amaçlandı.



OKA’nın katkılarıyla hayata geçirilen proje ile çocukların geleceğe daha donanımlı hazırlanması, üretime katılımlarının artırılması ve meslek edinme süreçlerinin desteklenmesi hedeflenirken; sabır, sorumluluk alma, ekip çalışması ve özgüven gibi sosyal ve psikososyal becerilerinin güçlendirilmesine de katkı sağlanması amaçlandı.