Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sokaklar ve caddeler beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Bazı araçlar kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman yavaşladı. Vatandaşlar, yeni yılın ilk karının güzel manzaralar oluşturduğunu ancak günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.