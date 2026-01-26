Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat Gazeteciler Cemiyeti ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde düzenlenen İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda başladı. Eğitimin uygulamalı uçuş çalışmaları AFAD Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Üç gün süren eğitim programının ardından sertifika töreni Yağıbasan Medresesi’nde düzenlendi. Eğitimi başarıyla tamamlayan basın mensuplarına İHA-1 Ticari Pilot belgeleri, Tokat Valisi Abdullah Köklü tarafından takdim edildi.



Programa; OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Fatih Karaman ile çok sayıda basın mensubu katıldı.



Eğitimler, Öğr. Gör. Elektrik Elektronik Mühendisi ve İHA-2 Ticari Pilot Eğitmeni Ömer Aydoğan tarafından verildi. Program kapsamında gazetecilere havacılık kuralları, meteoroloji, hava hukuku ve dron uçuş tekniklerine ilişkin teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.



Eğitim programının Tokat’ta drone gazeteciliğinin yaygınlaşmasına ve yerel basının teknolojik kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.