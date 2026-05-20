Tokat’ta bulunan Almus Barajı, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından tamamen doldu. Tarımsal sulama ve elektrik üretimi açısından büyük önem taşıyan barajda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşarak dikkat çekti.

YAĞIŞLAR BARAJ SEVİYESİNİ ZİRVEYE TAŞIDI

Geçtiğimiz yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Almus Baraj Gölü’nde, bu yıl tablo tamamen değişti. Özellikle kış aylarında artan yağışlar sayesinde ocak ayı başında yüzde 38 seviyesinde olan doluluk oranı kısa sürede yükselerek tam kapasiteye ulaştı.

Geçen yıl suyun çekilmesiyle ortaya çıkan küçük adacıklar da yeniden sular altında kaldı.

32 YIL SONRA SU TAHLİYESİ GÜNDEMDE

Barajdaki doluluk oranının maksimum seviyeye ulaşmasıyla birlikte, kontrollü su tahliyesi ihtimali de gündeme geldi. Almus Barajı’nda en son 1993 yılının mayıs ayında dolu savaktan su bırakılmıştı.

Yetkililer, mevcut seviyenin korunması ve güvenliğin sağlanması amacıyla önümüzdeki günlerde savaktan su bırakılabileceğini değerlendiriyor.

TARIM VE ENERJİ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Almus Barajı, Tokat ve çevresinde tarımsal sulama faaliyetlerinin yanı sıra hidroelektrik enerji üretimi açısından da kritik bir rol oynuyor. Doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması, özellikle yaz ayları öncesinde çiftçiler için önemli bir güvence olarak görülüyor.

Uzmanlar, bu seviyenin sürdürülebilirliği için yağış rejiminin ve su kullanımının dengeli şekilde yönetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Tokat’ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı’nın doluluk seviyesinin kritik noktaya ulaşması nedeniyle taşkın riski bulunan 15 mahalle ile 7 köy için geçici tahliye kararı alınmıştı.