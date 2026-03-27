Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TOGÜ bünyesinde kurulan ve Üniversitenin ilk müzesi olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoçeşitlilik Müzesi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete Rektör yardımcıları, Genel Sekreter ve Rektör Danışmanları da eşlik etti.



Rektör Yılmaz yapmış olduğu açıklamada, “Çok yakında açılacak olan Biyoçeşitlilik Müzemiz, öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın doğayı ve canlı çeşitliliğini yakından tanıyabileceği, uygulamalı öğrenme fırsatları sunan önemli bir merkezdir. Burada yapılan çalışmalar, sadece bilimsel veri üretmekle kalmayıp, toplumda çevre ve doğa bilincinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.



ZENGİN VE ÇEŞİTLİ KOLEKSİYON



Ziyarette Prof. Dr. Turgut Atay, müzenin mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Müzede sergilenen örnekler, omurgalı ve omurgasız hayvan türleri ile bitki örneklerinden oluşuyor. Çoğu örnek, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde görev yapmış ve yapmakta olan bilim insanlarının araştırmaları sonucunda elde edildi. Bunun yanında öğrenciler, ulusal ve uluslararası araştırmacılar ile doğa severlerin katkılarıyla toplanan biyolojik materyaller de müze koleksiyonuna dâhil ediliyor.



BİYOÇEŞİTLİLİK MÜZELERİNİN ÖNEMİ



Biyoçeşitlilik müzeleri, biyolojik çeşitliliğin kayıt altına alınması, korunması ve bilimsel çalışmalara veri sağlaması açısından büyük bir önem taşıyor. Bu müzelerde yer alan örnekler, günümüze kadar yaşamını sürdüren ve nesli tükenen türler hakkında bilgi edinmeyi sağlıyor. Ayrıca korunması gereken türlerin belirlenmesine katkı sunarken, toplumda çevre ve doğa bilincinin gelişimini destekliyor.



ZİYARETE VE ARAŞTIRMALARA AÇIK BİR MERKEZ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoçeşitlilik Müzesi, bilimsel çalışmalara ve doğaya ilgi duyan tüm ziyaretçilere açık, sürekli gelişen ve dinamik bir koleksiyon merkezi olarak hizmet verecek. Müzenin kurulumu büyük ölçüde tamamlanmış olup, yakın zamanda ziyaretçi kabulüne başlanması planlanıyor.