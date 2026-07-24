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Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Nurullah Sürem, Konya’da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

19-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilen şampiyonada 50 metre kurbağalama kategorisinde mücadele eden Sürem, rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı. Başarılı sporcu, elde ettiği dereceyle hem Tokat’ın hem de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin gururu oldu.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, şampiyon sporcu Nurullah Sürem’i tebrik ederek, “Öğrencimiz Nurullah Sürem’in elde ettiği bu büyük başarı üniversitemiz için gurur kaynağıdır. Akademik başarıların yanı sıra sportif başarıları da desteklemeye devam ediyoruz. Öğrencimizi, ailesini, antrenörlerini ve emeği geçen akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Nurullah Sürem’in Türkiye şampiyonluğu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin özel sporculara ve spora verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sererken, genç sporcular için de ilham kaynağı oldu. Üniversite yönetimi, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası arenada elde edeceği başarıları desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.