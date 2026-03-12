Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

Sırbistan’da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli güreşçi Fatih Altunbaş, serbest stil 92 kiloda Avrupa ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazandı.

Çeyrek finalde Yunan rakibi Grigorios Saridis’i 13-2 mağlup eden Altunbaş, yarı finalde Macar rakibi Krisztian Angyal’ı 6-2 yenerek finale yükseldi. Finalde Azerbaycanlı rakibi Ali M. Tcokaev ile karşılaşan milli güreşçi, zorlu mücadeleyi kaybederek Avrupa ikincisi oldu. Turnuva boyunca Moldovalı rakibi Alexandru Borș’u 5-1 mağlup eden Altunbaş, teknik gücü ve stratejik performansıyla göz doldurdu.

Tokatlı ve TOGÜ’lü sporseverler, genç güreşçinin bu büyük başarısını sevinçle karşılarken, Altunbaş’ın uluslararası arenada gösterdiği performans, genç sporculara da ilham kaynağı oldu.