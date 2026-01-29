Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Mart 2025 itibarıyla yemekhanelerinde, sosyal tesislerinde ve üniversite hastanesinde kullanılan paketli roll ekmeği kendi imkânlarıyla üretmeye başladı.

10 aylık süreçte TOGÜ Mutfakta toplam 1 milyon 250 bin adet roll ekmek üretildi. Üretilen ekmeklerin 390 bini üniversite yemekhaneleri ve sosyal tesislerde, 860 bini ise üniversite hastanesinin ihtiyacında kullanıldı. Bu sayede üniversitenin temel gıda ihtiyaçlarının önemli bir bölümü kendi bünyesinde karşılandı.

Roll ekmeğin dışarıdan satın alınması durumunda üniversite bütçesinden yaklaşık 2 milyon 62 bin TL daha fazla harcama yapılacağı belirtildi.

Kendi üretimini gerçekleştiren TOGÜ, önemli bir tasarruf sağlayarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına katkı sundu.

Üretim süreci, öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı da sağlarken, üniversitenin “üreten üniversite” anlayışıyla hareket ettiğini ortaya koyan örnek bir uygulama olarak değerlendirildi