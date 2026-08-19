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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), kadın çiftçilerin üretime katılımını artırmak ve aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla “Çocuklarımın Eğitimine Ürettiğim Balımla Destek Olacağım” projesini hayata geçirdi. Almus Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programla duyurulan çalışma, üretimi çocukların eğitimiyle buluşturuyor.

​Hayat Boyu Eğitim ve Öğretim Projesi kapsamında yürütülen çalışma ile 25 kadın çiftçiye 10’ar adet canlı arılı kovan ve arıcılık malzemesi desteği verildi. Kadın üreticiler eşleriyle birlikte; 2026 sonbahar, kış ve 2027 bahar dönemlerinde arı bakımı ile teknik arıcılık konularında teorik ve uygulamalı eğitim alacak.

​EĞİTİM VE ÜRETİM BİR ARADA

​Proje yürütücüsü Prof. Dr. Sezer Şahin, çalışmanın kadınların arıcılık alanında uzmanlaşmasını ve elde edilen gelirle çocukların eğitimine destek olunmasını hedeflediğini belirtti. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Yağcı ise projenin önemine değinerek, "Bugün burada sadece bal üretimini değil, emeğimizi çocuklarımızın geleceğine dönüştürmeyi konuşuyoruz. Üretimden eğitime uzanan güzel bir dayanışma ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

​Üniversite yönetimi, akademik kadro ve üreticilerin katıldığı programın ardından kadın çiftçilerin eğitim ve üretim süreçlerinin yakından takip edileceği bildirildi.