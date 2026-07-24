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Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen Uluslararası Yaz Okulu Programı, 15 farklı ülkeden 15 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerle tamamlandı.

Programın son haftasında öğrenciler, Türk kültürünü, tarımsal üretimi ve üniversitenin uygulamalı eğitim imkânlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Kültürel ve akademik içeriklerin bir arada sunulduğu etkinliklerde öğrenciler, ilk olarak geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz-Hacivat gösterisini izleyerek Türk kültürünün önemli değerlerinden biriyle buluştu.

Ardından TOGÜ uygulama bahçelerini ziyaret eden uluslararası öğrenciler, bahçelerde yetiştirilen nektarin, dut ve çileklerin hasadına katılarak üretim sürecini yerinde deneyimledi. Program kapsamında öğrenciler ayrıca Üniversite Biyoçeşitlilik Müzesini gezerek bölgenin zengin flora ve fauna çeşitliliği hakkında bilgi aldı.

Etkinliklerin devamında Üniversitenin Koyunculuk Tesisini ziyaret eden öğrenciler, burada yürütülen hayvancılık faaliyetlerini inceleme fırsatı buldu. Ziyarette TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Yılmaz, uluslararası öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet ederek program süresince edindikleri deneyimler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilerin Türkiye ve Tokat'a ilişkin izlenimlerini dinleyen Yılmaz, bu tür uluslararası iş birliklerinin kültürel etkileşim ve akademik dayanışmaya önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Yaklaşık bir ay süren Yaz Okulu Programı boyunca Türkçe eğitiminin yanı sıra kültürel, sosyal ve uygulamalı birçok etkinliğe katılan öğrenciler, Türkiye'yi yakından tanıma ve farklı kültürlerle etkileşim kurma fırsatı elde etti. Program, düzenlenen son hafta etkinlikleriyle başarıyla tamamlanırken, öğrenciler hem Türk kültürünü hem de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin akademik ve uygulamalı eğitim altyapısını yakından tanıyarak ülkelerine unutulmaz deneyimlerle döndü.