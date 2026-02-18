

Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ

​Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, bilimsel arenadaki gücünü kanıtladı. Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine giren TOGÜ'lü akademisyenler, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen özel bir programla onurlandırıldı.

ZİRVEYE ADINI YAZDIRAN İSİMLER



​Üniversitenin araştırma odaklı vizyonunu taçlandıran listede şu isimler yer aldı:

​ Prof. Dr. Mustafa Tüzen, Prof. Dr. Cemil Alkan, Prof. Dr. Ceyhun Köse, Prof. Dr. Turgut Özseven, Prof. Dr. Ramazan Erenler, Doç. Dr. Oktay Özkan, Doç. Dr. Oğuz Özbek ve Doç. Dr. Esma Nur Geçer.

​Kariyer Boyu Başarı: Bilim dünyasına uzun yıllardır katkı sunan Prof. Dr. Durali Mendil, Prof. Dr. Mustafa Tüzen ve Prof. Dr. Cemil Alkan kariyer boyu etki listesinde yer alarak sürdürülebilir başarılarını tescilledi.



​ REKTÖR YILMAZ: "KURUMSAL GELİŞİMİMİZE BÜYÜK KATKI"



​Programda konuşan Rektör Fatih Yılmaz, akademisyenlerin küresel ölçekte elde ettiği bu görünürlüğün üniversite için gurur verici olduğunu vurguladı. Yemekte sadece başarılar kutlanmadı; aynı zamanda araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası projelerin artırılması gibi gelecek hedefleri de masaya yatırıldı.