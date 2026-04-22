​Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla "Bilinçli Nesiller, Bağımsız Gelecek: Bağımlılıkla Mücadelede Üniversite Temelli Yaklaşım" projesinin açılışını gerçekleştirdi.

​Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinliğin baş konuğu olan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Volkan Kara, yaptığı sunumda bağımlılıkla mücadelede akademik yaklaşımın ve toplumsal duyarlılığın hayati önemine dikkat çekti.

​Rektör Yılmaz’ın da yakından takip ettiği programda; sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bir gelecek için üniversite merkezli stratejilerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Program, katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi.