Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Yerleşkesi’nde faaliyete geçirilecek olan Süt İşleme Tesisi, son aşamaya geldi. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ve rektör danışmanlarıyla birlikte tesiste incelemelerde bulundu.

Tesisin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Rektör Yılmaz, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını ifade etti. Modern tesisin üniversiteye ve Tokat’a önemli katkılar sağlayacağını belirten Yılmaz, “Süt İşleme Tesisi sayesinde öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerde birebir üretim deneyimi kazanacak. Aynı zamanda üniversite–sanayi iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir adım atmış olacağız” dedi.

Süt İşleme Tesisi’nin tamamlanmasıyla birlikte üniversitenin üretim kapasitesinin artacağı ve uygulamalı eğitim olanaklarının güçleneceği vurgulandı. Öğrenciler, tesis sayesinde üretim süreçlerine doğrudan katılma fırsatı bulacak.

Tesisin faaliyete geçmesiyle Tokat ve çevresindeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de dolaylı katkı sunulması hedefleniyor. Üniversite yönetimi, modern tesisin hem akademik hem de bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.