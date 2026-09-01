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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Tuba Ar Altunses -Fatih Karaman / Yeniçağ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürütülen Ziyaretçi Araştırmacı Programı (Visiting Scholar Program-VSP) kapsamında farklı ülkelerden gelen akademisyen ve araştırmacılara sertifikaları takdim edildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen Ziyaretçi Araştırmacı Programı’na katılan, farklı ülkelerden gelen akademisyen ve araştırmacılar üniversitedeki akademik çalışmalarını tamamladı.

Cezayir, Meksika, Pakistan ve Özbekistan’dan TOGÜ’ye gelerek akademik çalışmalar yürüten araştırmacılar, düzenlenen programda sertifikalarını TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’dan aldı.

Rektörlük makamında, Doç. Dr. İlyas Yıldız’ın eşliğinde gerçekleştirilen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti. Yılmaz, farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getiren programların bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak yeni araştırmalar, bilimsel yayınlar ve uluslararası projelere katkı sunduğunu ifade etti.

Program kapsamında TOGÜ’de çalışmalar yürüten araştırmacılar da üniversitedeki akademik faaliyetlerin verimli geçtiğini belirterek, kendilerine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’a teşekkür etti.

Sertifika takdiminin ardından program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.