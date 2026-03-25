Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından düzenlenen “II. Kadın ve Farkındalık Buluşması” semineri, Tokat Yağıbasan Medresesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz başta olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcısı Melik Bingöl, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Çağatay Zengin, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitelerin yalnızca eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda toplumsal katkı üretme sorumluluğu taşıdığını vurguladı. Akademik bilginin toplumla buluşturulmasının üniversitelerin temel görevlerinden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, bu doğrultuda pek çok çalışmanın hayata geçirildiğini belirtti.

Etkinlikte söz alan Öğr. Gör. Dr. Ece Zengin ise kadın sağlığı farkındalığının artırılmasının önemine dikkat çekerek, kadının güçlenmesinin toplumun güçlenmesi anlamına geldiğini ifade etti. Özellikle meme kanserinde erken teşhis ve düzenli kontrollerin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Zengin, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Doç. Dr. Nagihan Yıldız Çeltek de “Neden TOGÜ Üniversite Hastanesi’ni Seçmeliyiz?” başlıklı sunumunda, meme kanserinde erken teşhisin tedavi sürecindeki kritik rolüne dikkat çekti. Üniversite Hastanesi’nin sunduğu tanı ve tedavi imkânları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programın ilk bölümünde Öğr. Gör. Dr. Ece Zengin “Meme Kanseri Farkındalığı” konusunda bilgilendirme yaparken, Doç. Dr. Nagihan Yıldız Çeltek tarafından “elle meme muayenesi” başlığında uygulamalı sunum gerçekleştirildi.

Seminer kapsamında farklı disiplinlerden uzman isimler de önemli konularda sunumlar yaptı. Av. Ceren Ersoy kadınların hukuki haklarına ilişkin merak edilen soruları yanıtlarken, Dr. Öğr. Üyesi Vasviye Eroğlu dijital çağda cinsel mahremiyetin korunmasına yönelik önemli bilgiler paylaştı. Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Dağdeviren ise bağımlılıkların üreme sağlığı üzerindeki etkilerini bilimsel veriler ışığında ele aldı.

TOGÜ Tıp Fakültesi, Tokat Belediyesi, TOGÜ Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü, Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü ile Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi katkılarıyla düzenlenen program, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Dağdeviren’in kapanış konuşmasıyla sona erdi.