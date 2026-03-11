Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde sürdürülebilir enerji hedefleri doğrultusunda yürütülen Güneş Enerji Santrali (GES) projesinde sona yaklaşıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşlıçiftlik Kampüsü’nde yapımı devam eden GES projesini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde Rektör Yılmaz’a rektör yardımcıları, rektör danışmanları ve genel sekreter de eşlik etti.

Yeni kurulan GES projesinin tamamlanmasıyla birlikte Taşlıçiftlik Kampüsü’nün elektrik ihtiyacının tamamının güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin sürdürülebilir enerji kullanımı ve çevreye duyarlı kampüs anlayışı doğrultusunda önemli bir adım attığını belirtti. Yılmaz, “Yeni Güneş Enerji Santrali ile hem enerji maliyetlerimizi azaltacak hem de öğrencilerimiz ve akademik kadromuz için daha çevreci ve modern bir kampüs ortamı oluşturacağız. Bu tür projeler geleceğe yapılan önemli yatırımlardır.” dedi.

Öte yandan Taşlıçiftlik Kampüsü’nde daha önce kurulan 1 megavat kapasiteli Güneş Enerji Santrali’nin ardından enerji üretimini artırmak amacıyla 2 megavat kapasiteli yeni bir santral daha kuruluyor. Yapımı devam eden santral toplam 23 bin metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor.

Yeni tesiste 2 bin 500 adet güneş paneli yer alacak. Güneşten elde edilen enerji elektrik enerjisine dönüştürülerek kampüsün enerji ihtiyacında kullanılacak. Projenin toplam maliyetinin ise yaklaşık 80 milyon lira olduğu bildirildi.

Yeni santralin tamamlanmasıyla birlikte kampüste bulunan mevcut 1 megavatlık tesis ile birlikte toplam enerji üretim kapasitesi 3 megavata ulaşacak. Böylece Taşlıçiftlik Kampüsü’nün elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünün güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.