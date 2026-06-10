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Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tazelenme Üniversitesi, ilk mezunlarını verdi. TOGÜ Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreni, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ve Prof. Dr. Yusuf Temür, Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Muhittin Demiray, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Şahin Sözen ve Dr. Öğr. Üyesi Zafer Susoy, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN GURUR GECESİ

Program, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin iki yıllık eğitim serüvenlerinden kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterimiyle başladı. Gösterimde öğrencilerin derslerden, uygulamalı eğitimlerden, kültürel etkinliklerden ve sosyal faaliyetlerden görüntüler yer aldı.

REKTÖR YILMAZ: “TAZELENME ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-ŞEHİR BÜTÜNLEŞMESİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİDİR”

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz yapmış olduğu konuşmada, Tazelenme Üniversitesi'nin üniversite-şehir bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Tazelenme Üniversitesi’ni bir sosyal sorumluluk projesinden öte, üniversitemizin topluma açılan güçlü bir kapısı olarak görüyoruz. Sizler bu yolculuğun öncülerisiniz. Bugün alacağınız belge, sadece bir mezuniyet belgesi değil; merakın, emeğin ve cesaretin sembolüdür. Bizlere bir kez daha gösterdiniz ki insan öğrenmeye devam ettiği sürece gençtir. Üretmeye ve paylaşmaya devam ettiğiniz sürece hayat tazelenmeye devam eder."

KUŞAKLAR ARASI KÖPRÜ KURULDU

İki yıllık eğitim süreci boyunca öğrenciler; sağlık okuryazarlığı, psikoloji, sosyal yaşam, tarım uygulamaları, el sanatları, çini, müzik ve çeşitli kültürel alanlarda eğitim aldı. Program sayesinde farklı kuşaklar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanırken, öğrencilerin sosyal hayata daha aktif katılımları da desteklendi.

KOORDİNATÖR DR. ÖĞR. ÜYESİ BURAK ACAR: "BU YOLCULUKTA YÜZLERCE ANI BİRİKTİRDİK"

Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burak Acar, törende yaptığı konuşmada iki yıllık süreç boyunca büyük emek verildiğini belirterek, öğrencilerin bugün yalnızca küçük bir kısmını görebildikleri çok sayıda etkinlik ve çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Acar, Tazelenme Üniversitesi fikrinin iki yıl önce Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından ortaya konulduğunu hatırlatarak, bugün Türkiye genelinde 35 üniversitede uygulanan modelin önemli örneklerinden biri haline geldiklerini ifade etti.

Tazelenme Üniversitesi'nin yalnızca sosyal bir etkinlik değil, psikoloji, sosyal hizmet ve gerontoloji gibi bilim dallarının verileri doğrultusunda planlanan akademik bir proje olduğuna dikkat çeken Acar, ders programlarının ve içeriklerinin öğrenci merkezli bilimsel yaklaşımlarla oluşturulduğunu vurguladı.

MEZUNLARDAN DUYGU DOLU KONUŞMALAR

Törende mezun öğrenciler adına Galip Özçatal ve Şakire Pirdoğan konuşma yaptı. Galip Özçatal, iki yıllık sürecin yalnızca eğitim değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve sosyal dayanışma yolculuğu olduğunu belirtti. Özçatal, Tazelenme Üniversitesi'nin kendisi için yeni dostluklar kurduğu, farklı deneyimler kazandığı ve öğrenmenin yaşının olmadığını yeniden keşfettiği özel bir yaşam alanına dönüştüğünü ifade etti.

Şakire Pirdoğan ise eğitimin yaşla sınırlı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu iki yılda anladık ki okul sadece gençlerin değil; öğrenmeye, gelişmeye ve paylaşmaya açık her insanın yeridir. Hayatın pratiği, kitaplarda yazılandan çok daha fazlasını barındırıyor. Biz de bu süreçte yaşamın zenginliğini yeniden keşfettik." Pirdoğan, Tazelenme Üniversitesi'nin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a, gönüllü akademisyenlere ve koordinasyon ekibine teşekkür etti.

EMEKLER TEŞEKKÜR BELGELERİYLE TAÇLANDIRILDI

Törenin anlamlı bölümlerinden biri de programa katkı sunan isimlere teşekkür belgelerinin verilmesi oldu. Eğitim sürecinde gönüllü olarak ders veren akademisyenler, programa destek sağlayan İŞKUR öğrencileri ve ulaşım ile organizasyon süreçlerinde görev alan personel teşekkür belgeleriyle onurlandırıldı. Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan özel bir hediye de Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a takdim edildi.

TAZE KORO’DAN MÜZİK ZİYAFETİ

Mezuniyet töreninde Tazelenme Üniversitesi 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden oluşan Taze Koro sahne aldı. Doç. Dr. Hamza Üstün yönetimindeki koro, seslendirdiği eserlerle katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Törenin en anlamlı bölümünde ise mezun öğrenciler sahneye davet edilerek başarı belgeleri ve diplomalarını aldı. Büyük heyecana sahne olan diploma töreni, mezunlar ve katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.