

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Ankara’da savunma sanayi, yükseköğretim ve mesleki yeterlilik alanlarında bir dizi temas gerçekleştirdi. Ziyaretlerde üniversite–sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması ve ortak proje başlıkları ele alındı.

HAVELSAN İLE STAJ PROTOKOLÜ

Rektör Yılmaz, temasları kapsamında HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından TOGÜ ile HAVELSAN arasında staj ve akademik iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

İmzalanan protokol doğrultusunda özellikle Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinin HAVELSAN bünyesinde staj yapabilmelerine imkan sağlanacak. Ayrıca taraflar, eğitim alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar ve akademik iş birlikleri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK PROJE GÖRÜŞMESİ

Ankara programı çerçevesinde Rektör Yılmaz, Gebze Teknik Üniversitesi ile de temaslarda bulundu. Görüşmede iki üniversite arasında geliştirilebilecek ortak projeler ve akademik iş birliği imkanları değerlendirildi.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU İLE MİKRO YETERLİKLER GÜNDEMİ

Rektör Yılmaz ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Aşkın Tören ile bir araya geldi. Toplantıda, üniversitenin dönem başkanlığını yürüttüğü Anadolu Üniversiteler Birliği kapsamında mikro yeterlikler çerçeve metni hazırlanması, Avrupa bilgilendirme toplantıları ve mesleki haritalama çalışmaları gibi konular ele alındı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin, TOGÜ’nün akademik iş birliklerini güçlendirmesi ve öğrencilere yeni fırsatlar sunması açısından önemli katkılar sağlaması bekleniyor.