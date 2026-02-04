

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) yüzme havuzunda yaşanan suda zorlanma olayı, öğrencilerimizin gösterdiği örnek davranış sayesinde kısa sürede ve güvenli bir şekilde kontrol altına alındı. Üniversitemizde İŞKUR kapsamında görev yapan öğrenciler İrem Öğüt ve Zeynep Sıla Durhal, durumu fark eder etmez tereddüt etmeden kıyafetleriyle birlikte havuza atlayarak kurtarma müdahalesinde bulundu.

Soğukkanlılıkları, hızlı refleksleri ve insan hayatına verdikleri önemle büyük takdir toplayan öğrenciler, sergiledikleri bu özverili davranışla olası bir olumsuzluğun önüne geçti.

REKTÖR YILMAZ’DAN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR

Olayın ardından TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yüzme havuzunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Şahin Sözen ve Genel Sekreter Yardımcısı Murat Saldırıcıer de yer aldı.

Rektör Yılmaz, havuzun güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtirken, zamanında ve bilinçli müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Fatih Yılmaz, sergiledikleri örnek davranış dolayısıyla öğrenciler İrem Öğüt ve Zeynep Sıla Durhal’ı tebrik ederek kendilerine teşekkür belgelerini takdim etti.

Rektör Yılmaz, bu tür duyarlı ve sorumluluk sahibi tutumların üniversitenin toplumsal bilinç ve dayanışma anlayışını yansıttığını ifade etti.