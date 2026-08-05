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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi, sağlık altyapısını güçlendiren önemli bir yatırımı daha hizmete aldı. Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyatlarında kullanılan yeni nesil Essenz Kalp-Akciğer Sistemi, yaklaşık 20 milyon TL’lik yatırımla hastanede kullanılmaya başlandı.

Yeni sistem sayesinde kalp ameliyatlarında hasta güvenliğinin artırılması ve operasyon süreçlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, sağlık alanındaki teknolojik yatırımların büyük önem taşıdığını belirterek, yeni cihazın kalp cerrahisi operasyonlarında güvenli ve başarılı sonuçlara katkı sağlayacağını söyledi.

Hastanenin kalp cerrahisindeki başarısına dikkat çeken Yılmaz, 2025 yılında 537 kalp ameliyatının gerçekleştirildiğini, 2026 yılının ilk yedi ayında ise bu sayının 318’e ulaştığını ifade etti.

Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nuray Altındeğer Gülden de Essenz Kalp-Akciğer Sisteminin ameliyat sırasında kalp ve akciğerlerin görevini üstlenerek cerrahlara güvenli çalışma imkânı sunduğunu belirtti.

Yeni sistemin tüm ameliyat verilerini dijital ortamda kayıt altına alabildiğini ifade eden Gülden, bunun hasta güvenliği ve kalite yönetimi açısından önemli avantajlar sağladığını söyledi.

Yeni nesil sistemin devreye alınmasıyla birlikte TOGÜ Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi alanındaki teknolojik altyapısını güçlendirerek Tokat ve bölge halkına daha güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.