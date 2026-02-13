

Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı, Tokat’taki ortaöğretim öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gelecekteki eğitim hayatlarına yön vermek isteyen öğrenciler, fuar kapsamında kurulan üniversite stantlarını ziyaret ederek akademik programlar ve kampüs yaşamı hakkında kapsamlı bilgi alma fırsatı buldu.

Fuara toplam 18 üniversite katılarak stant açtı. Katılımcı üniversitelerin 14’ünü vakıf (özel) üniversiteleri, 4’ünü ise devlet üniversiteleri oluşturdu. Fuar alanında kurulan stantlarda üniversiteler; eğitim programları, akademik kadroları, burs imkânları ve kampüs olanakları hakkında öğrencilere detaylı bilgilendirme yaptı. Özellikle bölüm içerikleri, kariyer olanakları ve üniversite yaşamına ilişkin detaylar öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.



TOGÜ standına da fuarda öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Stantta aday öğrencilere üniversitemizin eğitim-öğretim imkânları hakkında bilgilendirme yapıldı. Tanıtım materyallerinin dağıtıldığı etkinlikte; çift anadal ve yan dal programları, dikey ve yatay geçiş olanakları, taban ve tavan puanlar, bölümler, kampüs imkânları, burs olanakları ve kısmi zamanlı çalışma fırsatları gibi pek çok konuda detaylı bilgi paylaşıldı.