Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ



​Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), ABD’de düzenlenen yükseköğretim fuarı NAFSA 2026’da üç ülkeyle iş birliği protokolü imzaladı, 10 ülkeden rektör ve temsilcilerle yeni akademik ortaklıkların kapısını araladı.



​KITALARARASI AKADEMİK KÖPRÜLER KURULDU



​ABD’nin Orlando kentinde “Global by Design” temasıyla düzenlenen ve dünya genelinden yüzlerce yükseköğretim kurumunu bir araya getiren NAFSA 2026 Annual Conference & Expo, Türk üniversitelerinin gövde gösterisine sahne oldu. Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda fuara katılan 89 Türk üniversitesi arasında yer alan TOGÜ, gerçekleştirdiği küresel temaslarla dikkat çekti.



​3 ÜLKEYLE İMZA, 10 ÜLKEYLE YENİ TEMAS



​Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yoğun bir görüşme trafiği yürüten TOGÜ, fuar kapsamında önemli başarılara imza attı:

​İmzalanan Protokoller: Kolombiya, Tayland ve ABD’den üniversitelerle resmi iş birliği protokolleri imzalandı. Bu anlaşmalar; çift diploma programları, öğrenci-akademisyen değişimi ve ortak bilimsel projeleri kapsıyor.



​ Portekiz, İspanya, Yunanistan, Slovakya, Slovenya, Polonya, Japonya, Çin, Suudi Arabistan ve Fas’tan rektör ve üniversite temsilcileriyle geleceğe yönelik akademik hareketlilik ve ortak araştırma projeleri değerlendirildi.



​"HEDEFİMİZ DÜNYA YÜKSEKÖĞRETİMİNDE DAHA GÜÇLÜ BİR KONUM"



​Fuar sonrası değerlendirmelerde bulunan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, uluslararasılaşmanın üniversitenin temel önceliği olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

​"NAFSA 2026 kapsamındaki temaslarımız, uluslararasılaşma vizyonumuza büyük katkı sağladı. İmzaladığımız protokollerle öğrencilerimize küresel deneyimler sunmayı, akademisyenlerimizin dünya ölçeğindeki iş birliklerini artırmayı hedefliyoruz. Üniversitemizi dünya yükseköğretim alanında daha görünür ve etkin bir konuma taşıyacağız. Süreçte emeği geçen Türkiye Ulusal Ajansı'na ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim."



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, bu hamlesiyle "yerelden evrensele" uzanan akademik vizyonunu bir adım daha ileriye taşıyarak öğrencilerine dünya kapılarını açmayı sürdürüyor.