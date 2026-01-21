Batı Afrika ülkesi Togo, Burkina Faso’nun eski geçiş dönemi cumhurbaşkanı Paul-Henri Damiba’yı resmi iade talebi üzerine Burkina Faso’ya teslim etti. Damiba, zimmete para geçirme, yolsuzluk ve darbe girişimi de dahil olmak üzere birçok suçlamayla yargılanacak.

Togo hükümeti, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Burkina Faso makamlarının talebi doğrultusunda Damiba’nın 16 Ocak’ta başkent Lome’de yakalandığını ve iade sürecine kadar gözaltında tutulduğunu duyurdu.

İade kararının, Burkina Faso yönetiminin 6 Ocak’ta mevcut geçiş dönemi lideri İbrahim Traore’yi hedef alan bir darbe girişiminin engellendiğini açıklamasının ardından alınması dikkat çekti. Yetkililer, söz konusu girişimin Damiba tarafından organize edildiğini öne sürmüştü.

Damiba, Ocak 2022’de dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore’yi devirerek yönetime el koymuş, ancak Eylül 2022’de bu kez İbrahim Traore liderliğindeki askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmıştı.