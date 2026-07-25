Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, Almanya pazarındaki ilk yarıyıl performansında öngörülen rakamların gerisinde kaldı. Resmi tescil kayıtlarına göre şirket, 2026 yılının ilk altı aylık döneminde Almanya genelinde toplam 197 adet araç teslimatı yapabildi.
Togg’un satışları Almanya’da çakıldı: Yeni ucuz model, sorunu çözecek mi?
Togg, 2026'nın ilk yarısında Almanya'da 197 araç satarak hedeflerinin gerisinde kaldı. CEO Gürcan Karakaş; kiralama seçeneği, leasing ve yeni satış-servis ağıyla Almanya pazarındaki Togg T10X ile T10F modellerinin satış performansını yükseltmeyi hedeflediklerini duyurdu.Kaynak: Haber Merkezi
Yılın ilk yarısında gerçekleşen 197 adetlik satışın model bazındaki dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
T10X SUV: 162 adet
T10F Sedan: 35 adet
Geçtiğimiz yılın eylül ayında Almanya pazarına giriş yapan Togg, 2025 yılı boyunca toplam 140 adetlik satış rakamına ulaşmıştı. Son verilerle birlikte markanın ülkedeki toplam satışı 337 adede yükseldi.
Pazara girmeden önce Trumore uygulaması üzerinden 2026 sonuna kadar ilk 1.000 aracı satmayı planlayan şirket için mevcut tablonun devam etmesi halinde bu hedefe ulaşılması güç değerlendiriliyor. Almanya'da T10X ve T10F modelleri 41 bin 200 avrodan başlayan fiyatlarla alıcılara sunuluyor.
Almanya'daki satış ivmesinin düşük kalmasını değerlendiren Togg CEO'su Gürcan Karakaş, durumun temel nedeni olarak henüz kiralama seçeneğinin bulunmamasını ve fiziksel satış-servis ağının oluşturulmamış olmasını gösterdi.
Karakaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki aylarda finansman seçeneklerimizi leasing ile genişleteceğiz. Buna paralel olarak, acente modeliyle satış ve servis ağımızı daha da geliştiriyoruz."
Almanya'daki tabloya rağmen şirket üzerinde bir baskı hissetmediklerini vurgulayan Karakaş, iç pazardaki yüksek talebe dikkat çekti. Mart 2023'ten bu yana T10X ve T10F modelleriyle toplamda yaklaşık 110 bin aracı trafiğe çıkardıklarını belirten CEO, 2025 yılında Türkiye'de 39 bin 20 araç teslim ettiklerini açıkladı.
Karakaş, son dönemde Türkiye tamamen elektrikli otomobil pazarında yaklaşık yüzde 30'luk bir paya sahip olduklarını ifade etti. Togg'un Avrupa pazarındaki asıl ivmeyi 2027 yılının ortasında tanıtılması öngörülen kompakt SUV modeli T6X ile yakalaması planlanıyor.
T10X ve T10F'ye kıyasla daha erişilebilir bir fiyat etiketine sahip olması hedeflenen T6X'te, CATL tarafından tedarik edilecek LFP bataryalı "skateboard" platformu tercih edilecek.
Düşük üretim maliyetleri sayesinde hem Türkiye hem de Avrupa'da geniş kitlelere hitap etmesi amaçlanan T6X için Karakaş, "Fiyat bakımından oldukça cazip bir otomobil olacak" değerlendirmesinde bulundu. Yeni model için yıllık 110 bin adetlik satış hedefi koyduklarını belirten CEO, Almanya'nın stratejik konumunu koruduğunu ve kısa vadeli satış rakamlarına odaklanmadıklarını kaydetti.