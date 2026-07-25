Togg’un satışları Almanya’da çakıldı: Yeni ucuz model, sorunu çözecek mi?

Düşük üretim maliyetleri sayesinde hem Türkiye hem de Avrupa'da geniş kitlelere hitap etmesi amaçlanan T6X için Karakaş, "Fiyat bakımından oldukça cazip bir otomobil olacak" değerlendirmesinde bulundu. Yeni model için yıllık 110 bin adetlik satış hedefi koyduklarını belirten CEO, Almanya'nın stratejik konumunu koruduğunu ve kısa vadeli satış rakamlarına odaklanmadıklarını kaydetti.