Togg'dan yeni kampanya geldi: İşte 0 faizli cazip kredi seçenekleri

Buna göre T10X ve T10F V2 modelleri için 1 milyon 700 bin TL krediye yüzde 2,38 faizle 48 ay vadeli ve aylık 68 bin 455 TL ödemeli; T10X ile T10F 4More içinse 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2,33 faizle 36 ay vadeli ve aylık 69 bin 4 TL ödemeli alternatifler sunuluyor.