2025'i 39 bin 20 adet satışla elektrikli araç pazarının lideri olarak kapatan Togg, 2026'nın ilk fırsatlarını başlattı.
Togg'dan yeni kampanya geldi: İşte 0 faizli cazip kredi seçenekleri
Togg, 2025'te 39 bin 20 satışla lider oldu. 2026 Ocak kampanyasında %0 faizli kredi fırsatları sunuyor: Bireysel ve kurumsal için düşük aylık ödemeli T10X/T10F seçenekleri stoklarla sınırlı!
Türkiye'nin mobilite ekosisteminde küresel bir teknoloji markası olan Togg, 2026'da da sahiplik sürecini kolaylaştıran avantajlarını sürdürüyor.
Stoklarla sınırlı Ocak kampanyası çerçevesinde, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere cazip fırsatlar sunuluyor.
Togg, finansman seçeneklerini genişleterek yüksek kredi tutarı talep eden müşterileri de kapsıyor.
Buna göre T10X ve T10F V2 modelleri için 1 milyon 700 bin TL krediye yüzde 2,38 faizle 48 ay vadeli ve aylık 68 bin 455 TL ödemeli; T10X ile T10F 4More içinse 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2,33 faizle 36 ay vadeli ve aylık 69 bin 4 TL ödemeli alternatifler sunuluyor.
Bireysel müşterilerin yanı sıra kurumsal müşteriler de bu fırsatlardan yararlanabiliyor. Kurumsal kullanıcılar, bireyseller gibi T10F V2, T10X V2, T10X ve T10F 4More modellerinde yüzde 0 faizli kampanyadan aynı koşullarla faydalanabiliyor.
Ayrıca kurumsal müşterilere, T10X ve T10F V2 ile 4More versiyonlarında 1 milyon 900 bin TL krediye yüzde 2,72 faizle 48 ay vadeli ve aylık 73 bin 212 TL ödemeli özel seçenek sağlanıyor.
TOGG, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kısaltmasıdır. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli araç markası olan TOGG, küresel bir mobilite teknolojisi markası olarak konumlanıyor.
2018 yılında Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB'un ortaklığıyla kuruldu. Amacı, yüzde 100 elektrikli araçlar üretmek ve Türkiye'nin otomotivde bağımsız bir ekosistem yaratmak.
Ana Modeller
T10X: C-segment elektrikli SUV modeli (2023'te satışa çıktı).
T10F: Fastback sedan modeli (2025'te satışa sunuldu).
Her iki model de yüksek performans, uzun menzil (500+ km'ye kadar), ileri sürüş destek sistemleri ve OTA (uzaktan) güncelleme özellikleriyle dikkat çekiyor.
Bursa Gemlik'teki modern fabrikada üretiliyor. 2025 yılında yaklaşık 39 bin adet satışla Türkiye'de elektrikli araç pazarının lideri oldu. 2026'da yeni renk seçenekleri, versiyonlar ve Avrupa pazarında büyüme hedefleniyor.
