Togg'dan otomobil alacaklara dev destek: İşte yeni kredi kampanyasının tüm detayları

Togg'un güncel fiyatları belli oldu

Temmuz ayı itibarıyla T10X modelleri 1 milyon 909 bin TL'den başlarken, T10F ailesinde başlangıç fiyatı 1 milyon 884 bin 980 TL olarak açıklandı. Model ve donanım seviyesine göre fiyatlar 3,2 milyon TL seviyesine kadar yükseliyor.