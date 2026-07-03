Yeniçağ Gazetesi
03 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Togg'dan otomobil alacaklara dev destek: İşte yeni kredi kampanyasının tüm detayları

Togg'dan otomobil alacaklara dev destek: İşte yeni kredi kampanyasının tüm detayları

Togg, temmuz ayına özel finansman kampanyasını duyurdu. Faizsiz kredi, 3 ay ödeme erteleme ve farklı vade seçenekleriyle hem bireysel hem de kurumsal müşterilere önemli avantajlar sunuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Togg'dan otomobil alacaklara dev destek: İşte yeni kredi kampanyasının tüm detayları - Resim: 1

Togg temmuz kampanyasını açıkladı
Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, temmuz ayına özel finansman kampanyasını duyurdu. Kampanyada bireysel ve kurumsal müşteriler için farklı kredi seçenekleri yer aldı.

1 8
Togg'dan otomobil alacaklara dev destek: İşte yeni kredi kampanyasının tüm detayları - Resim: 2

Faizsiz kredi öne çıkıyor
Kampanya kapsamında belirli modeller için 12 ay vadeyle yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Bazı versiyonlarda kredi tutarı 1 milyon 500 bin liraya kadar çıkıyor.

2 8
Togg'dan otomobil alacaklara dev destek: İşte yeni kredi kampanyasının tüm detayları - Resim: 3

3 ay ödeme erteleme fırsatı
Uzun vadeli kredi kullanan müşteriler, anlaşmalı bankalar aracılığıyla 3 ay ödeme erteleme seçeneğinden de yararlanabiliyor.

3 8
Togg'dan otomobil alacaklara dev destek: İşte yeni kredi kampanyasının tüm detayları - Resim: 4

T10F için dikkat çeken destek
T10F V2 ve T10F 4More modellerinde 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen faizsiz kredi seçenekleri sunulurken, uzun vadeli finansman paketleri de müşterilere alternatif oluşturuyor.

4 8
Togg'dan otomobil alacaklara dev destek: İşte yeni kredi kampanyasının tüm detayları - Resim: 5

T10X modelleri de kampanyada
Sınırlı sayıdaki T10X modelleri için de yüzde 0 faizli kredi veya 3 ay ödeme erteleme seçenekleri sunuluyor. Kampanya hem standart hem de uzun menzilli versiyonları kapsıyor.

5 8
Togg'dan otomobil alacaklara dev destek: İşte yeni kredi kampanyasının tüm detayları - Resim: 6

Filo alımlarına özel avantaj
Kurumsal müşteriler için yüzde 100 finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme fırsatı sağlanırken, yüksek tutarlı kredi seçenekleri de dikkat çekiyor.

6 8
Togg'dan otomobil alacaklara dev destek: İşte yeni kredi kampanyasının tüm detayları - Resim: 7

3 ay erteleme hangi bankalarda geçerli?
Ödeme erteleme kampanyası; Akbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kullanılabiliyor.

7 8
Togg'dan otomobil alacaklara dev destek: İşte yeni kredi kampanyasının tüm detayları - Resim: 8

Togg'un güncel fiyatları belli oldu
Temmuz ayı itibarıyla T10X modelleri 1 milyon 909 bin TL'den başlarken, T10F ailesinde başlangıç fiyatı 1 milyon 884 bin 980 TL olarak açıklandı. Model ve donanım seviyesine göre fiyatlar 3,2 milyon TL seviyesine kadar yükseliyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro