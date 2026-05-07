Türkiye'nin mobilite ekosistemi Togg, vites artırmaya devam ediyor. Togg, B segmentindeki yeni modelleri için dünya devi CATL'in iştiraki CAIT ile stratejik bir iş birliğine imza attı.Bu ortaklık, hazır bir platform satın almanın çok ötesine geçiyor. Togg mühendisleri, dünyanın ilk entegre akıllı şasi teknolojisi olan 'Bedrock' üzerinde aktif rol oynayarak, yeni nesil araçları doğrudan kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillendirecek.
Togg’dan dev adım: Teknoloji devi ile ortak platform geliyor
Türkiye’nin küresel mobilite markası Togg, yeni B segmenti ailesini geliştirmek üzere Çinli teknoloji devinin iştiraki CAIT ile güçlerini birleştirdi. Stratejik iş birliği kapsamında, dünyanın ilk seri üretim entegre akıllı şasisi olan Bedrock Şasi teknolojisi Togg’un mühendislik kabiliyetiyle harmanlanacak.
HAZIR ÇÖZÜM DEĞİL, AKTİF MÜHENDİSLİK
Anlaşmaya göre Togg, platformu hazır bir paket olarak almak yerine geliştirme sürecine aktif mühendislik katkısı sunacak. CAIT platform teknolojisini sağlarken; dijital mimari, kullanıcı deneyimi ve ürün gereksinimleri Togg tarafından belirlenecek. Bu sayede araçlar, Türkiye pazarının ve kullanıcılarının beklentilerine tam uyum sağlayacak şekilde üretilecek.
2027 YILI ORTASINDA YOLLARDA
İş birliği kapsamında geliştirilecek üç farklı modelin, 2027 yılı ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye’deki kullanıcılarla buluşması hedefleniyor. Bu hamle, Togg’un daha geniş kitlelere ulaşma ve farklı segmentlerde varlık gösterme stratejisinin en önemli ayağını oluşturuyor.
FUAT TOSYALI: "EKOSİSTEMİ ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ"
“Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, iş birliğinin klasik bir tedarik ilişkisinin çok ötesinde olduğunu vurguladı: Hazır bir çözüm yerine tüm geliştirme sürecinin parçası olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verirken aynı zamanda ülkemizde bu ekosistemin gelişimine de katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de değer yaratan bu tür işbirlikleriyle, farklı segmentlerde yeni çözümler geliştirerek, TOGG ekosistemini ve kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyimi daha da zenginleştireceğiz." dedi.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİ STANDART: BEDROCK ŞASİ
CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng ise Bedrock Şasi’nin küresel ölçekte büyümesi için bu iş birliğinin tarihi bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Batarya, motor ve termal yönetim gibi tüm temel bileşenleri tek bir platformda toplayan Bedrock teknolojisi, araç üretiminde hem hız hem de yüksek verimlilik vaat ediyor.
Türkiye’nin düşük karbonlu mobiliteye geçişini destekleyecek olan bu ortaklık, Togg’u küresel rekabette yeni nesil teknolojileri bizzat şekillendiren bir oyuncu konumuna taşıyor.