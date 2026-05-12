Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg, 2026 yılına müjdeli bir başlangıç yaptı. Kuruluşundan bu yana sürekli yatırım safhasında olan ve zarar açıklayan şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 1,3 milyar TL net kâr elde ederek tarihinde ilk kez "pozitif" finansal sonuca ulaştı. İşte Togg’un yeni dönem yol haritası ve beklenen ucuz modelin detayları...
TOGG'da bir ilk: Yüzler güldü, kasa doldu
Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg, 2026 yılına müjdeli bir başlangıç yaptı. Kuruluşundan bu yana sürekli yatırım safhasında olan ve zarar açıklayan şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 1,3 milyar TL net kâr elde ederek tarihinde ilk kez "pozitif" finansal sonuca ulaştı.Derleyen: Züleyha Öncü
Turkcell’in 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, iştirak verileri arasında yer alan Togg’un finansal karnesi de gün yüzüne çıktı.
29 Ekim 2022’de üretim bantlarını indiren Togg, 2024 ve 2025 yıllarındaki devasa yatırım maliyetlerinin ardından ilk kez kasasını doldurmayı başardı.
Zarar Dönemi Bitti, Kâr Devri Başladı
Togg, 2024 yılını 13,75 milyar TL, 2025 yılını ise 14,61 milyar TL zararla kapatmıştı. Ancak 2026'nın ilk üç ayında elde edilen 1,3 milyar TL net kâr, şirketin artık sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuştuğunun sinyali oldu.
Şirketin 31 Mart 2026 itibarıyla net varlık değeri ise 4,22 milyar TL olarak kayıtlara geçti.
Gözler Yeni Model "T6"da: Daha Erişilebilir Fiyat
Togg’un kâra geçmesiyle birlikte yeni model hazırlıkları da hız kazandı.
Çinli batarya devi CATL’in iştiraki CAIT ile imzalanan ortaklık kapsamında, daha uygun maliyetli ve geniş kitlelere hitap edecek yeni bir platform geliştiriliyor.
Yeni Model Adı: Togg T6 (B-SUV segmenti)
Platform: CAIT tarafından geliştirilen "Bedrock" platformu.
Batarya Teknolojisi: Mevcut T10X ve F10F modellerindeki NMC bataryaların aksine, daha ekonomik olan LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalar kullanılacak.
Çıkış Tarihi: 2027 yılının ortası.
Pazarda Yeni Strateji: B Segmenti Hamlesi
Togg, mevcut premium modellerinin yanına ekleyeceği B-SUV segmentindeki T6 modeliyle ürün gamını genişletmeyi hedefliyor.
Daha erişilebilir bir fiyat seviyesine sahip olması beklenen bu modelin, Togg’un pazar payını artırma ve kârlılığını kalıcı hale getirme stratejisinin en kritik parçası olduğu belirtiliyor.