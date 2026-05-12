Yeniçağ Gazetesi
12 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi TOGG'da bir ilk: Yüzler güldü, kasa doldu

TOGG'da bir ilk: Yüzler güldü, kasa doldu

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg, 2026 yılına müjdeli bir başlangıç yaptı. Kuruluşundan bu yana sürekli yatırım safhasında olan ve zarar açıklayan şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 1,3 milyar TL net kâr elde ederek tarihinde ilk kez "pozitif" finansal sonuca ulaştı.

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
TOGG'da bir ilk: Yüzler güldü, kasa doldu - Resim: 1

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg, 2026 yılına müjdeli bir başlangıç yaptı. Kuruluşundan bu yana sürekli yatırım safhasında olan ve zarar açıklayan şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 1,3 milyar TL net kâr elde ederek tarihinde ilk kez "pozitif" finansal sonuca ulaştı. İşte Togg’un yeni dönem yol haritası ve beklenen ucuz modelin detayları...

1 10
TOGG'da bir ilk: Yüzler güldü, kasa doldu - Resim: 2

Turkcell’in 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, iştirak verileri arasında yer alan Togg’un finansal karnesi de gün yüzüne çıktı.

2 10
TOGG'da bir ilk: Yüzler güldü, kasa doldu - Resim: 3

29 Ekim 2022’de üretim bantlarını indiren Togg, 2024 ve 2025 yıllarındaki devasa yatırım maliyetlerinin ardından ilk kez kasasını doldurmayı başardı.

3 10
TOGG'da bir ilk: Yüzler güldü, kasa doldu - Resim: 4

Zarar Dönemi Bitti, Kâr Devri Başladı

Togg, 2024 yılını 13,75 milyar TL, 2025 yılını ise 14,61 milyar TL zararla kapatmıştı. Ancak 2026'nın ilk üç ayında elde edilen 1,3 milyar TL net kâr, şirketin artık sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuştuğunun sinyali oldu.

4 10
TOGG'da bir ilk: Yüzler güldü, kasa doldu - Resim: 5

Şirketin 31 Mart 2026 itibarıyla net varlık değeri ise 4,22 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

5 10
TOGG'da bir ilk: Yüzler güldü, kasa doldu - Resim: 6

Gözler Yeni Model "T6"da: Daha Erişilebilir Fiyat

Togg’un kâra geçmesiyle birlikte yeni model hazırlıkları da hız kazandı.

6 10
TOGG'da bir ilk: Yüzler güldü, kasa doldu - Resim: 7

Çinli batarya devi CATL’in iştiraki CAIT ile imzalanan ortaklık kapsamında, daha uygun maliyetli ve geniş kitlelere hitap edecek yeni bir platform geliştiriliyor.

7 10
TOGG'da bir ilk: Yüzler güldü, kasa doldu - Resim: 8

Yeni Model Adı: Togg T6 (B-SUV segmenti)
Platform: CAIT tarafından geliştirilen "Bedrock" platformu.
Batarya Teknolojisi: Mevcut T10X ve F10F modellerindeki NMC bataryaların aksine, daha ekonomik olan LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalar kullanılacak.
Çıkış Tarihi: 2027 yılının ortası.

8 10
TOGG'da bir ilk: Yüzler güldü, kasa doldu - Resim: 9

Pazarda Yeni Strateji: B Segmenti Hamlesi

Togg, mevcut premium modellerinin yanına ekleyeceği B-SUV segmentindeki T6 modeliyle ürün gamını genişletmeyi hedefliyor.

9 10
TOGG'da bir ilk: Yüzler güldü, kasa doldu - Resim: 10

Daha erişilebilir bir fiyat seviyesine sahip olması beklenen bu modelin, Togg’un pazar payını artırma ve kârlılığını kalıcı hale getirme stratejisinin en kritik parçası olduğu belirtiliyor.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro