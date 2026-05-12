TOGG'da bir ilk: Yüzler güldü, kasa doldu

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg, 2026 yılına müjdeli bir başlangıç yaptı. Kuruluşundan bu yana sürekli yatırım safhasında olan ve zarar açıklayan şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 1,3 milyar TL net kâr elde ederek tarihinde ilk kez "pozitif" finansal sonuca ulaştı. İşte Togg’un yeni dönem yol haritası ve beklenen ucuz modelin detayları...