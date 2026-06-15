Yeniçağ Gazetesi
15 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Togg T10F'e beklenen özellik geldi: Aracınız artık powerbank olacak

Togg T10F'e beklenen özellik geldi: Aracınız artık powerbank olacak

Yerli otomobil Togg T10F için yayınlanan yeni yazılımla, aracı dev bir powerbank'e dönüştüren V2L (araçtan cihaza elektrik aktarımı) özelliği aktif edildi. Kampçılardan uzaktan çalışanlara kadar herkesin hayatını kolaylaştıracak sistemin tüm detayları haberimizde...

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Togg T10F'e beklenen özellik geldi: Aracınız artık powerbank olacak - Resim: 1

Togg T10F'te Akıllı Enerji Dönemi Başladı!

Yerli ve milli otomobil markası Togg, T10F modelini kullanan ya da yeni teslim alacak olan sürücüler için heyecan verici bir teknolojik yeniliği devreye aldı. Yayınlanan 2.1.1 (21.1.40) kodlu yeni yazılım güncellemesi ile birlikte, T10F modellerinde merakla beklenen V2L (Vehicle-To-Load) yani araçtan dış dünyaya elektrik aktarma özelliği resmen kullanılabilir hale geldi. Fabrikadan yeni çıkan T10F modelleri bu güncel yazılımla teslim edilirken, mevcut kullanıcılar da kısa süre içinde gelecek uzaktan (OTA) güncellemeyle bu özelliğe kavuşacak.

1 6
Togg T10F'e beklenen özellik geldi: Aracınız artık powerbank olacak - Resim: 2

V2L Teknolojisi Nedir? Aracınız Artık Dev Bir Powerbank!

En basit tanımıyla V2L, elektrikli aracınızın yüksek kapasiteli bataryasını devasa bir taşınabilir güç kaynağına (powerbank) dönüştürme teknolojisidir. Bu özellik sayesinde standart ev priziyle (220V) çalışan her türlü elektronik cihazı doğrudan Togg T10F’e bağlayarak çalıştırabilirsiniz. Enerjiyi dışarıyla paylaşmayı sağlayan bu sistem, jeneratör taşıma derdini tamamen bitirerek gittiğiniz her yerde priz konforu sunuyor.

2 6
Togg T10F'e beklenen özellik geldi: Aracınız artık powerbank olacak - Resim: 3

Kamp ve Piknik Alanlarında Ev Konforu

Yeni özellik özellikle doğa ve kamp tutkunları için ezber bozacak. Kamp veya piknik alanlarında mini buzdolabı, kahve makinesi, aydınlatma sistemleri, elektrikli ızgara ve hoparlör gibi yüksek güç gerektiren ekipmanlar doğrudan Togg bataryasından beslenebilecek. T10F kullanıcıları, doğanın ortasında bile konforundan ödün vermeden uzun süre vakit geçirebilecek.

3 6
Togg T10F'e beklenen özellik geldi: Aracınız artık powerbank olacak - Resim: 4

V2L teknolojisinin sunduğu özgürlük sadece kampla sınırlı değil. Aracınıza televizyon ya da projeksiyon cihazı bağlayarak açık havada arkadaşlarınızla sinema veya maç geceleri düzenleyebilirsiniz. Ayrıca dizüstü bilgisayar, tablet veya telefon gibi iş araç gereçlerini kesintisiz şarj ederek dilediğiniz her yeri konforlu bir mobil ofise çevirebilir, Togg T10F ile uzaktan çalışmanın tadını çıkarabilirsiniz.

4 6
Togg T10F'e beklenen özellik geldi: Aracınız artık powerbank olacak - Resim: 5

T10F modelinde resmiyet kazanan bu özelliğin ardından gözler Togg'un yollardaki SUV modeli T10X'e çevrildi. Ancak gelen ilk bilgilere göre, V2L özelliğinin T10X’e gelip gelmeyceği şimdilik belirsizliğini koruyor. T10F’in güncel kullanma kılavuzunda V2L özelliğiyle ilgili tüm teknik bilgilere yer verilirken, mevcut T10X’in kullanma kılavuzunda bu özellikten hiç bahsedilmemesi T10X sahipleri arasında merak uyandırmaya devam ediyor.

5 6
Togg T10F'e beklenen özellik geldi: Aracınız artık powerbank olacak - Resim: 6

V2L Adaptörü Trumore Üzerinden Satışa Çıkıyor

Bu konforlu teknolojiyi kullanabilmek için sadece yazılım güncellemesi yeterli olmuyor; aracın şarj portuna takılacak özel bir V2L adaptörüne ihtiyaç duyuluyor. Togg T10F ile tam uyumlu resmi V2L adaptörü önümüzdeki günlerde Trumore mobil uygulaması üzerinden ayrıca satışa sunulacak. Standart ev prizine sahip elektronik cihazları bu adaptörle araca bağlayabilirsiniz. Dileyen kullanıcılar, piyasada satılan diğer markaların uyumlu V2L adaptörlerini de tercih edebilecek.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro