Togg T10F'e beklenen özellik geldi: Aracınız artık powerbank olacak

V2L teknolojisinin sunduğu özgürlük sadece kampla sınırlı değil. Aracınıza televizyon ya da projeksiyon cihazı bağlayarak açık havada arkadaşlarınızla sinema veya maç geceleri düzenleyebilirsiniz. Ayrıca dizüstü bilgisayar, tablet veya telefon gibi iş araç gereçlerini kesintisiz şarj ederek dilediğiniz her yeri konforlu bir mobil ofise çevirebilir, Togg T10F ile uzaktan çalışmanın tadını çıkarabilirsiniz.