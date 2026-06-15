Togg T10F'e beklenen özellik geldi: Aracınız artık powerbank olacak

Togg T10F'te Akıllı Enerji Dönemi Başladı!
Yerli ve milli otomobil markası Togg, T10F modelini kullanan ya da yeni teslim alacak olan sürücüler için heyecan verici bir teknolojik yeniliği devreye aldı. Yayınlanan 2.1.1 (21.1.40) kodlu yeni yazılım güncellemesi ile birlikte, T10F modellerinde merakla beklenen V2L (Vehicle-To-Load) yani araçtan dış dünyaya elektrik aktarma özelliği resmen kullanılabilir hale geldi. Fabrikadan yeni çıkan T10F modelleri bu güncel yazılımla teslim edilirken, mevcut kullanıcılar da kısa süre içinde gelecek uzaktan (OTA) güncellemeyle bu özelliğe kavuşacak.