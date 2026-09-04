“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor

Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el pazarının genel durumu, fiyat politikaları ve yerli üretim Togg'un piyasaya etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Meclisi Üyesi Fahrettin Batı, piyasayı regüle eden en kritik gücün yerli otomobil olduğunu dile getirdi.