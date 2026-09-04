Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv “Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor

“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor

Yerli otomobil Togg yabancı markaların yüksek fiyat politikasını yüzde 30'a varan oranlarda baskıladı. Yüksek faizler ve altın tercihleri nedeniyle sıfır ile ikinci el piyasadaki durgunluk 2027 yılına kadar sürebilir.

Kaynak: İHA
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“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor - Resim: 1

Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el pazarının genel durumu, fiyat politikaları ve yerli üretim Togg'un piyasaya etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Meclisi Üyesi Fahrettin Batı, piyasayı regüle eden en kritik gücün yerli otomobil olduğunu dile getirdi.

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“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor - Resim: 2

Sektördeki mevcut daralmanın abartı boyutlarda olmadığını ancak beklentilerin altında kaldığını belirtti.

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Batı, ekonomik göstergelerin otomotiv pazarını doğrudan etkilediğini vurguladı. Sıfır ve ikinci el araç pazarlarında belirgin bir yavaşlama yaşanıyor.

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“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor - Resim: 4

Batı, yılın ilk yarısındaki durağanlığın yaz aylarında kısmen hareketlendiğini ancak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25'lik bir daralmanın hâlâ devam ettiğini kaydetti.

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“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor - Resim: 5

Araç fiyatlarında aşırı bir tırmanış görülmediğini, yıllık bazda fiyat artışlarının yüzde 5 ila yüzde 10 bandında sınırlı kaldığını bildirdi.

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“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor - Resim: 6

Uzman isim, pazardaki bu daralmanın temel nedenlerini yüksek banka kredi faiz oranları ile yukarı yönlü hareket eden altın ve döviz gibi yatırım araçları olarak sıraladı.

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“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor - Resim: 7

Vatandaşların birikimlerini bu emtialarda tutması nedeniyle otomobile yönelimin yavaşladığını ifade etti.

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“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor - Resim: 8

Batı, yerli otomobil Togg'un pazardaki yabancı ve özellikle Çin menşeli elektrikli araçların yüksek fiyat politikasını ciddi şekilde frenlediğini belirtti.

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“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor - Resim: 9

Togg olmasaydı vatandaşlarımızın diğer elektrikli araçları en az yüzde 20 ila yüzde 30 daha pahalıya almış olacağını vurguladı.

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“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor - Resim: 10

Yaklaşık 1 milyon 300 bin TL bandında satışa sunulması beklenen yeni modelin özellikle A ve B segmentindeki sıfır araçlara olan ilgiyi artıracağını belirten Batı, bu yeni hamleyle birlikte Togg'un ilerleyen aylarda satış listelerinde birinci sıraya yerleşeceğini öngördü.

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“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor - Resim: 11

Sıfır araç bayilerinin stokları eritmek ve talebi canlandırmak için kâr marjlarını sıfıra yakın tuttuğunu, sıfır ya da düşük faizli kampanyalarla satış yapmaya çalıştığını aktaran Batı, dolar ve oyun kurucu döviz kurlarındaki yatay seyrin fiyat istikrarını koruduğunu kaydetti.

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“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor - Resim: 12

Arsa, emlak ve otomobil fiyatlarının şu an dip seviyelerde olduğunu savunan Batı, ihtiyacı olan vatandaşların bu dönemi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

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“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor - Resim: 13

Batı, öte yandan yüksek mevduat faizleri nedeniyle piyasadaki bu durgunluğun 2027 yılına kadar sürebileceğini öngördü.

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“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor - Resim: 14

Batı, araç sahiplerinin bakım, onarım ve yedek parça süreçlerinde mağduriyet yaşamaması adına Türkiye'nin her vilayetinde acil servis ve satış ağının ivedilikle kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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