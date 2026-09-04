Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el pazarının genel durumu, fiyat politikaları ve yerli üretim Togg'un piyasaya etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Meclisi Üyesi Fahrettin Batı, piyasayı regüle eden en kritik gücün yerli otomobil olduğunu dile getirdi.
“Togg sayesinde araba alıyoruz”: Yerli otomobil fiyatları frenliyor
Yerli otomobil Togg yabancı markaların yüksek fiyat politikasını yüzde 30'a varan oranlarda baskıladı. Yüksek faizler ve altın tercihleri nedeniyle sıfır ile ikinci el piyasadaki durgunluk 2027 yılına kadar sürebilir.Kaynak: İHA
Sektördeki mevcut daralmanın abartı boyutlarda olmadığını ancak beklentilerin altında kaldığını belirtti.
Batı, ekonomik göstergelerin otomotiv pazarını doğrudan etkilediğini vurguladı. Sıfır ve ikinci el araç pazarlarında belirgin bir yavaşlama yaşanıyor.
Batı, yılın ilk yarısındaki durağanlığın yaz aylarında kısmen hareketlendiğini ancak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25'lik bir daralmanın hâlâ devam ettiğini kaydetti.
Araç fiyatlarında aşırı bir tırmanış görülmediğini, yıllık bazda fiyat artışlarının yüzde 5 ila yüzde 10 bandında sınırlı kaldığını bildirdi.
Uzman isim, pazardaki bu daralmanın temel nedenlerini yüksek banka kredi faiz oranları ile yukarı yönlü hareket eden altın ve döviz gibi yatırım araçları olarak sıraladı.
Vatandaşların birikimlerini bu emtialarda tutması nedeniyle otomobile yönelimin yavaşladığını ifade etti.
Batı, yerli otomobil Togg'un pazardaki yabancı ve özellikle Çin menşeli elektrikli araçların yüksek fiyat politikasını ciddi şekilde frenlediğini belirtti.
Togg olmasaydı vatandaşlarımızın diğer elektrikli araçları en az yüzde 20 ila yüzde 30 daha pahalıya almış olacağını vurguladı.
Yaklaşık 1 milyon 300 bin TL bandında satışa sunulması beklenen yeni modelin özellikle A ve B segmentindeki sıfır araçlara olan ilgiyi artıracağını belirten Batı, bu yeni hamleyle birlikte Togg'un ilerleyen aylarda satış listelerinde birinci sıraya yerleşeceğini öngördü.
Sıfır araç bayilerinin stokları eritmek ve talebi canlandırmak için kâr marjlarını sıfıra yakın tuttuğunu, sıfır ya da düşük faizli kampanyalarla satış yapmaya çalıştığını aktaran Batı, dolar ve oyun kurucu döviz kurlarındaki yatay seyrin fiyat istikrarını koruduğunu kaydetti.
Arsa, emlak ve otomobil fiyatlarının şu an dip seviyelerde olduğunu savunan Batı, ihtiyacı olan vatandaşların bu dönemi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.
Batı, öte yandan yüksek mevduat faizleri nedeniyle piyasadaki bu durgunluğun 2027 yılına kadar sürebileceğini öngördü.
Batı, araç sahiplerinin bakım, onarım ve yedek parça süreçlerinde mağduriyet yaşamaması adına Türkiye'nin her vilayetinde acil servis ve satış ağının ivedilikle kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.