Kaynak: İHA

Togg, İstanbul’daki kullanıcılarına daha kolay hizmet sunmak amacıyla yeni servis ve teslimat merkezlerini devreye alacağını duyurdu. Şirket Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye’de yeni Togg Servis ve Teslimat Merkezlerini açacak.



Togg, Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye’de yeni Togg Servis ve Teslimat Merkezlerini açacak. Şehrin farklı bölgelerinde açılan bu merkezler, araç sahiplerinin bakım ve onarım ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamayı hedefliyor. Özellikle yoğun nüfuslu ilçelerde konumlanan servisler, Togg’un büyüyen müşteri kitlesine erişim kolaylığı sağlıyor.