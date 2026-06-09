Türkiye’nin yerli ve milli, doğuştan elektrikli otomobili Togg, otomobil tutkunlarının her ay merakla beklediği güncel finansman destek paketini Haziran ayı için duyurdu.
TOGG 671 bin TL’ye sıfır araç veriyor: Yeni kampanya duyuruldu
Otomotiv devi TOGG, finansman destek paketini açıkladı. yeni kampanya ile şirketler, araç başına yalnızca 671 bin TL ödeyerek Togg filosuna sahip olabiliyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Yeni kampanya; hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik sıfır faizli kredi imkanları ve filo alımlarına özel dev desteklerle dikkat çekiyor.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Togg, sevilen SUV modeli T10X ve yeni sedan modeli T10F için kullanıcıların yüzünü güldürecek 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi paketlerini devreye aldı.
Togg T10F V2: Yeni sedan modele sahip olmak isteyenler için 900 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlanıyor. 12 ay vade ve sıfır faiz imkanıyla sunulan bu seçenekte aylık taksit tutarı 75 bin TL olarak belirlendi.
Togg T10X V2: Sevilen SUV modelinde ise 650 bin TL’ye kadar kredi kullanılabiliyor. Yine 12 ay vade ve sıfır faiz avantajıyla sunulan bu paketin aylık geri ödemesi 54 bin 167 TL oluyor.
Kurumsal tarafı da unutmayan Togg, şirket filosunu elektrikli araçlarla yenilemek isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyor.
T10F V2, T10X V2 ile bu modellerin 4More versiyonlarından 5 adet ve üzeri toplu alım yapan şirketlere yüzde 100 finansman desteği (aracın tamamına kredi) veriliyor.
Bu özel filo kampanyası sayesinde şirketler, araç başına yalnızca 671 bin TL ödeyerek Togg filosuna sahip olabiliyor.
Kampanyanın açıklanmasıyla birlikte gözler güncel satış fiyatlarına çevrildi. İşte T10X ve T10F modellerinin güncel donanım ve menzil seçeneklerine göre fiyat tablosu:
|
Model Tipi
|
Donanım ve Menzil Seçeneği
|
Satış Fiyatı (TL)
|
T10X (SUV)
|
V1 RWD Standart Menzil
|
1.869.048
|
T10X (SUV)
|
V1 RWD Uzun Menzil
|
2.179.668
|
T10X (SUV)
|
V2 RWD Uzun Menzil
|
2.371.000
|
T10X (SUV)
|
V2 4More Obsidiyen
|
3.218.057
|
T10F (Sedan)
|
V1 RWD Standart Menzil
|
1.884.980
|
T10F (Sedan)
|
V1 RWD Uzun Menzil
|
2.195.600
|
T10F (Sedan)
|
V2 RWD Uzun Menzil
|
2.370.930
|
T10F (Sedan)
|
V2 4More
|
3.217.857