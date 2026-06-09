Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv TOGG 671 bin TL’ye sıfır araç veriyor: Yeni kampanya duyuruldu

TOGG 671 bin TL’ye sıfır araç veriyor: Yeni kampanya duyuruldu

Otomotiv devi TOGG, finansman destek paketini açıkladı. yeni kampanya ile şirketler, araç başına yalnızca 671 bin TL ödeyerek Togg filosuna sahip olabiliyor.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
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TOGG 671 bin TL’ye sıfır araç veriyor: Yeni kampanya duyuruldu - Resim: 1

Türkiye’nin yerli ve milli, doğuştan elektrikli otomobili Togg, otomobil tutkunlarının her ay merakla beklediği güncel finansman destek paketini Haziran ayı için duyurdu.

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TOGG 671 bin TL’ye sıfır araç veriyor: Yeni kampanya duyuruldu - Resim: 2

Yeni kampanya; hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik sıfır faizli kredi imkanları ve filo alımlarına özel dev desteklerle dikkat çekiyor.

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TOGG 671 bin TL’ye sıfır araç veriyor: Yeni kampanya duyuruldu - Resim: 3

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Togg, sevilen SUV modeli T10X ve yeni sedan modeli T10F için kullanıcıların yüzünü güldürecek 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi paketlerini devreye aldı.

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TOGG 671 bin TL’ye sıfır araç veriyor: Yeni kampanya duyuruldu - Resim: 4

Togg T10F V2: Yeni sedan modele sahip olmak isteyenler için 900 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlanıyor. 12 ay vade ve sıfır faiz imkanıyla sunulan bu seçenekte aylık taksit tutarı 75 bin TL olarak belirlendi.

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TOGG 671 bin TL’ye sıfır araç veriyor: Yeni kampanya duyuruldu - Resim: 5

Togg T10X V2: Sevilen SUV modelinde ise 650 bin TL’ye kadar kredi kullanılabiliyor. Yine 12 ay vade ve sıfır faiz avantajıyla sunulan bu paketin aylık geri ödemesi 54 bin 167 TL oluyor.

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TOGG 671 bin TL’ye sıfır araç veriyor: Yeni kampanya duyuruldu - Resim: 6

Kurumsal tarafı da unutmayan Togg, şirket filosunu elektrikli araçlarla yenilemek isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyor.

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TOGG 671 bin TL’ye sıfır araç veriyor: Yeni kampanya duyuruldu - Resim: 7

T10F V2, T10X V2 ile bu modellerin 4More versiyonlarından 5 adet ve üzeri toplu alım yapan şirketlere yüzde 100 finansman desteği (aracın tamamına kredi) veriliyor.

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TOGG 671 bin TL’ye sıfır araç veriyor: Yeni kampanya duyuruldu - Resim: 8

Bu özel filo kampanyası sayesinde şirketler, araç başına yalnızca 671 bin TL ödeyerek Togg filosuna sahip olabiliyor.

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TOGG 671 bin TL’ye sıfır araç veriyor: Yeni kampanya duyuruldu - Resim: 9

Kampanyanın açıklanmasıyla birlikte gözler güncel satış fiyatlarına çevrildi. İşte T10X ve T10F modellerinin güncel donanım ve menzil seçeneklerine göre fiyat tablosu:

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TOGG 671 bin TL’ye sıfır araç veriyor: Yeni kampanya duyuruldu - Resim: 10

Model Tipi

Donanım ve Menzil Seçeneği

Satış Fiyatı (TL)

T10X (SUV)

V1 RWD Standart Menzil

1.869.048

T10X (SUV)

V1 RWD Uzun Menzil

2.179.668

T10X (SUV)

V2 RWD Uzun Menzil

2.371.000

T10X (SUV)

V2 4More Obsidiyen

3.218.057

T10F (Sedan)

V1 RWD Standart Menzil

1.884.980

T10F (Sedan)

V1 RWD Uzun Menzil

2.195.600

T10F (Sedan)

V2 RWD Uzun Menzil

2.370.930

T10F (Sedan)

V2 4More

3.217.857
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TOGG 671 bin TL’ye sıfır araç veriyor: Yeni kampanya duyuruldu - Resim: 11
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Kaynak: Diğer
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